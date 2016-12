Ana Nikolić se pohvalila: Oduvala sam i Cecu i celu estradu!

Ana Nikolić ovu godinu, osim po tajnom venčanju sa Stefanom Ðurićem Rastom, pamtiće i po albumu “Labilna“, koji je postigao ogroman uspeh. Za razliku od pojedinih kolega, pevačica uopšte nije skromna kad govori o svojim poslovnim rezultatima, pa nam se pohvalila da je oduvala celu estradu.

“Ove godine sam objavila najuspešniji album, ne samo u mojoj dosadašnjoj karijeri već uopšte na estradi. Pa, jeste tako. To je činjenica“, rekla je kroz smeh Nikolićeva.

Na pitanje da li će se Ceca Ražnatović možda naljutiti zbog ove izjave, jer je i ona letos objavila nove pesme, Ana se nije previše potresla.

“To je moje objektivno mišljenje o svim albumima koji su se pojavili. Moje pesme su najbolje. Kao neko ko se bavi muzikom iznosim svoj stav. Ako će se neko naljutiti zbog toga, neka se ljuti! Ja se nikad ne bih naljutila ako je nešto činjenično stanje”, dodala je pevačica i potom se osvrnula na svoje prijateljstvo s Ksenijom Pajčin, koju je 2010. godine ubio njen dečko Filip Kapisoda, a o kojoj se poslednjih dana mnogo priča.

“Kseniju sam dobro poznavala i u jednom periodu smo se i družile. Ne volim da pričam o tome i da to neko zloupotrebi. To što se njoj desilo je strašno. Mene je njena smrt mnogo pogodila, pomerila me načisto. Bila je sjajna devojka, lepotica. Ali ni upola toliko lepa koliko joj je duša bila lepa“, rekla je Ana za Kurir Stars.