Ana Bekuta za STAR o svađi sa Šabanom i Snežanom Đurišić, otkriva šta radi sa Lepom Brenom i čijeg je sina Mrka zaposlio…

Pred solistički koncert koji će 18. oktobra održati u “Sava centru”, Ana Bekuta otvorila je dušu za STAR i prvi put progovorila o “tihom ratu” sa pojedinim članovima žirija. Prva dama estrade, kako je mnogi nazivaju, pokazala je da se i u sukobima može ostati dostojanstven, te da proste uvrede u njenom rečniku ne postoje, već samo istina i činjenice.

Zašto koncert u “Sava centru“? Mnogi smatraju da možeš da napuniš “Arenu” sa toliko hitova! Ima i onih koji kažu, ako je mogla Zorica Brunclik, može i Bekuta!

“Nisam megaloman, ali da ne budem lažno skromna, sad je izvesno da – mogu. Međutim, pravo pitanje glasi zašto neću. Uvek odgovaram isto: Ta dvorana je baš po mojoj meri, ni velika ni mala, elegantna, otmena, harmoničan spoj modernog i tradicionalnog. U njoj se osećam kao odlično raspoložen domaćin koji dočekuje najdraže goste. Između mene i publike tu nema ni zvučne, ni prostorne barijere. Vidimo se, čujemo, dišemo u istom ritmu. Uvek zatreperim od uzbuđenja kad se setim sjaja svih tih očiju u mraku. Arena je za drukčiju vrstu spektakla. Možda jednog dana…”

Već je zakazan i drugi koncert za 26.oktobar.

“Da i presrećna sam zbog toga!Interesovanje je ogromno, a što se mene tiče, u savršenoj sam formi. Veoma mi je bitno da dam svoj maksimum jer to zaslužuju svi ti divni ljudi koji dolaze da me slušaju”.

Snežana Đurišić je prošle godine bila tvoj specijalni gost, hoćeš li je i sada pozvati?

“Još osluškujem koga bi publika najviše volela da vidi pored mene. Želje odanih poštovalaca za mene su zakon. Mnogo je kolega čiji bi nastup uveličao ovaj moj praznik. Kad bi bilo moguće, sve bih pozvala, ali bi, u tom slučaju koncert trajao do zore”.

Poznato je da vas dve više ne pričate, ali ona o tome nije htela da kaže ni reč kada smo je pitali. Zašto se to krije?

“Ukoliko tvrdite da je poznato, deplasirano je tražiti potvrdu toga. Ako ona nije našla za shodno da odgovori na to pitanje, i ja ću, kao pristojan čovek, preći preko njega. Zaista ne razumem toliko spekulisanje na temu međuljudskih odnosa na estradi. Zanima li koga, na primer, koliko su bliski profesor matematike i istorije u nekoj školi, ili kasirka i mesar u samoposluzi”.

Je l’ i tebi drago što je Šaban otišao iz “Zvezda Granda” kao nekim članovima vašeg žirija?

“Mi smo profesionalci i klonimo se kategorija drago mi je, nije mi drago. Svaki ozbiljan projekat zahteva korektnu saradnju, a pravilo je jednostavno: Uzmi, ili ostavi. Apsolutne objektivnosti ne može biti. Svi smo mi jedinstveni, ukusi su nam različiti”.

Postoji li šansa da se vas dvoje ikada pomirite, priča se da je Milutin opasno ljut na njega?

“Milutin je previše superioran da bi se dugo ljutio na bilo koga. Međutim, nema običaj da posle tačke stavlja zapetu. On, naprosto, svakom daje šansu, ali ga i postavi na pravo mesto. Kad treba, precrta i ide dalje”.

Da li je tačno da je Mrka obećao posao Šabanovom sinu, kako se pisalo?

“To je laž. Milutin je zaposlio Mihajla Šaulića, koji je pet godina radio u njegovom kabinetu. Po Milutinovom odlasku, on je sam dao otkaz, iako je imao stalni radni odnos. To je cela istina. Milutin nije ni biro za zapošljavanje, ni vlasnik multinacionalne kompanije. On hoće da obeća člansku kartu svoje partije, piće za celu kafanu i karte za moj koncert. Malo li je? Uostalom, nisam ja njegov portparol”.

Hasan Dudić nam je rekao da je sve Šabanove svađe sa kolegama prouzrokovala njegova žena Gordana. Imaš li i ti takav utisak?

“Ne mislite valjda da bih razrađivala takve teze. Naravno da nemam komentar. Inače, nisam sklona zaključivanju na osnovu utisaka, ni svojih, a kamoli tuđih”.

Na koji način ćete se “boriti” sa “Pinkovim zvezdama” koje su vam sada žestoka konkurencija?

“Konkurencija motiviše za još kvalitetniji rad i uvek je dobrodošla, naročito ako je lojalna. Neka cveta hiljadu cvetova. Za sve ima mesta iako stalno kukamo da smo mala bara s mnogo krokodila”.

Zorica je već u prvoj emisiji napravila haos, voditelju je pokazala srednji prst, Dragani Mirković je rekla da je debela… Je l’ ona zaista takva ili je sve to samo šou?

“Svako ima specifičan stil i nekolegijalno bi bilo nametati svoje viđenje. Uostalom, to je pitanje za nju. Izgleda da je ovo vreme provokacija i ne znam koliko u svemu tome ima spontanosti”.

Misliš li da će Dragana uspeti da izađe na kraj sa “aždajama” poput Zorice, Bubamare i Aleksandre Radović? Ona je uvek bila smerna…

“Smernost nije sinonim za nesposobnost. Dakle, sigurna sam da će ona zasijati kao i uvek. Nije slučajno decenijama jedna od najvećih balkanskih zvezda. Izvesno je da će i ovaj zadatak obaviti na najkvalitetniji i najšarmantniji način, na zadovoljstvo i učesnika i gledalaca”.

Da možeš da im “ukradeš” jednog člana žirija, koga bi pozvala u vaš šou?

“Nema potrebe da bilo koga kidnapujemo. Dobar smo mi tim. O tome svedoči izuzetno velika gledanost. Interesovanje ne jenjava, a Saša i njegovi saradnici nepogrešivo mešaju karte. Mislim da nismo izneverili ukazano poverenje”.

Brena ti je jedna od najboljih prijateljica. Kako izgledaju vaši susreti, da li pričate o koleginicama i tračevima?

“Tračarenje prepuštamo onima koji imaju više vremena. Pričamo o muzici, porodici, planovima, kozmetici, kuvanju… Kao ostvareni ljudi, odlično se razumemo i uvek imamo šta jedna od druge da naučimo. Upravo to nadopunjavanje održava prijateljstva”.

Nedavno si proslavila 57. rođendan, a izgledaš fantastično. U čemu je tajna, da li si imala neke intervencije?

“Hvala na komplimentu. Kao što je svima poznato, imala sam ozbiljnu, spektakularno uspešnu intervenciju – na srcu. Intervenisao je, naravno, Milutin. Ali, on je doktor koga nikom ne dam. Tajna je, dakle, u ispunjenosti, ljubavi, ostvarenim snovima, zadovoljstvu na privatnom i profesionalnom planu, u radosti i umeću življenja. Svakako ne u širini carskog reza, dubini strija, volumenu celulita, efektnosti tetovaže ili obliku mladeža”.

Šta misliš o koleginicama koje su “prenapumpane”, pa izgledaju poput voštanih figura i čiji ti se izgled dopada?

“Volim kad se ljudi sebi dopadaju. To je najvažnije. Lepota nije samo u oku posmatrača, već i u stavu posmatranog. Ako se on oseća lepo i samouvereno, ničija podignuta obrva neće poremetiti sliku koju vidi u ogledalu”.

Milutin je izjavio da umeš često da ga podsetiš da pozove svoju suprugu i pita je da li joj nešto treba. Znači li to da uopšte nisi sujetna?

“Nikad ne demantujem Milutina. Ako je on tako rekao…”

Vaša veza razbija sve tabue učmale i stereotipne Srbije. Da li ti je nekad bilo teško zbog medija koji su osuđivali vezu sa Mrkom?

“A šta vi mislite? Ima jedna poslovica o karavanima… A ima i jedna biblijska mudrost: Ne sudi, da ti se ne bi sudilo…”