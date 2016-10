Ana Bekuta o zabrani emitovanja srpske muzike: Za svoju pesmu od Makedonije nisam dobila ni dinar!

Nakon što je objavljeno da makedonske televizije i radio-stanice nemaju pravo da emituju srpsku muziku, oglasila se Ana Bekuta. Popularna pevačica smatra da to nije stav naroda i poručuje da zabrane nemaju efekta.

“Mislim da to nema veze s narodom, već sa nekakvom nerazumnom politikom. Iskustvo nas uči da zabrane nemaju baš nekog efekta i da tada cveta siva zona… Opet, razumem tako malu naciju koja želi da zaštiti svoj jezik, kulturu i melos, ali mislim da zabrane nisu način i da je to nepopularna mera. Nisam zabrinuta, i dalje volim makedonsku muziku, kojoj sam podarila pesmu “Stariot džumbušlija”, jedan od najvećih hitova u poslednjih 20 godina, Znam da me publika u Makedoniji sluša, ceni i poštuje, a to se stiče visokim standardima, postojanošću i fer-plejom. Iz Makedonije nikad nisu stigle pare za pesmu “Stariot džumbušlija” i nikada nisam ni dinara dobila za emitovanje. Ko se buni i šta se buni? Mene zanima kome su otišli ti novci, pošto nisam dobila ni dinara. Prošle godine sam dobila priznanje za najslušaniju pesmu u poslednjih 20 godina na prostoru Makedonije. Da se razumemo, pesma je snimljena na makedonskom jeziku”, kaže Bekuta.

Naime, prošle sedmice je Udruženje za zaštitu autorskih i muzičkih prava Makedonije (Zamp) zabranilo televizijama i radio-stanicama da emituju srpsku i makedonsku muziku. Zabrana emitovanja srpske muzike došla je na zahtev srpske organizacije za muzička prava “Sokoj”, koja je podržala makedonski “Zamp”, čiji zahtev je povećanje tarifa za emitovanje muzike, ali i sprečavanje osnivanja drugog konkurentskog udruženja koje je ponudilo niže tarife. Makedonske privatne televizije su potvrdile da će na njihovom programu ostati šou programi “Pinka” i “Granda”, jer su prava za njih već otkupljena. Emitovanje muzike makedonskih i srpskih autora nije dozvoljeno ni u ugostiteljskim objektima i na svadbama i drugim proslavama.