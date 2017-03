Ana Bekuta o Milutinu Mrkonjiću: Nije mi padalo na pamet da se zaljubim u njega!

Ana Bekuta je u emisiji “Magazin In” kod Sanje Marinković ispričala je kako je upoznala Milutina Mrkonjića.

“Iskrena da budem, on je bacio tu udicu. Prvi naš susret je bio pre pet godina. Mi se nikada u životu pre toga nismo ni sreli ni videli. Ja sam znala Milutina i njegov rad i posle bombardovanja obnova zemlje, on je skoro svakodnevno bio u dnevniku. Ti prosto nisi mogao da izbegneš da ne znaš takvog čoveka”, kaže Ana i objašnjava kako je počela romansa.

“Ti momenti su bili sudbonosni. Kad smo se prvi put sreli, nije mi padalo na pamet da on nekada može biti moja ljubav, onako robustan, malo povišen ton, što mi se nije dopadalo. Ali to su napravila gradilišta od njega. Samo taj prvi susret meni baš nije ulovao mnogo poverenja. Tek kasnije, posle 2-3 meseca, mi smo baš krenuli da se zabavljamo, jer su se tu neke stvari namestile, i shvatila sam da je on sjajan lik”, ispričala je pevačica.