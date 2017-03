Alka Vujica iskreno o seksu sa osobama istog pola: Imala sam prelepa iskustva sa ženama

Hrvatska pevačica Alka Vuica dobar deo karijere izgradila je tako što je dobro znala kako da se postavi u medijima, pa je konstantno provocirala javnost seksualnim aferama i nekim drugim skandalima.

Poslednja u nizu Alkinih bravura odnosi se na ispovest da je imala seksualne odnose i sa ženama.

“Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva… Ja zapravo mislim da su svi ljudi biseksualni i da je većina odnosa bazirana na seksualnosti. Ja imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle. I ja njih”, rekla je Vujica za bosanske medije.