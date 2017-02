Aleksandra Radović zna šta je potrebno: Najstabilniji brakovi nisu zasnovani na zaljubljenosti! (foto)

Aleksandra Radović je veliki vernik, tako da nije retko da fanovima putem društvenih mreža čestita pravoslavne praznike.

Pevačica je ovog puta na Instagramu objavila fotografiju porodice na okupu sa ikonom u pozadini.

“Neuzvraćena ljubav je jedno od najtežih iskušenja i patnji koje čovek može da doživi. No čovek treba sebi priznati da je to strasna ljubav koja ga odvodi u svet iluzija, idealizovanja onoga koga volimo, često uprkos očiglednim činjenicama. To je duševna ljubav koja čoveka porobljava i izaziva patnju, strah i sumnju. Takva ljubav može se ugasiti isto onako neočekivano kako se i pojavila. Ma kako zvučalo čudno, obično se ispostavi da su brakovi sklopljeni zbog strasne ljubavi veoma krhki. Iluzije prolaze, a razočarenja dolaze. Kad od čoveka ne očekuješ mnogo i prihvatiš ga onakvim kakav on jeste, dakle sa svim njegovim manama, mnogo je manje razočarenja i brak je stabilniji. Najstabilniji brakovi nisu zasnovani na zaljubljenosti, na emocijama koje nas opiju i razum nam pomute, iako bez romantike nema ni ljubavi, nego na zajedničkim stavovima, interesovanjima, stilu života i gledanju na stvari. Mnogo je dublja ona ljubav koja se stiče tokom bračnog života i koja je zasnovana na uzajamnom poštovanju. U vašoj situaciji moguće su dve varijante: ili ćete naći čoveka prema kojem ćete gajiti spokojnu ljubav i pripremiti se za porodični život kao podvig, ili ćete pak sreću pronaći u služenju Bogu. Molite se da vam Gospod ukaže na vaš put”, napisala je Aleksandra uz sliku.