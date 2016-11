Aleksandra Prijović progovorila za SVET: Istina o seks skandalima, odnosu sa Brenom i Filipovoj i mojoj bebi!

Nakon dva velika hita, Aleksandra Prijović izbacila je još jednu pesmu – Senke – koja preti da po uspehu nadmaši sve što je dosad snimila.

Osim što je trenutno najangažovanija pevačica, mlada folk zvezda non-stop je na naslovnim strana zbog veze sa Filipom, najstarijim naslednikom imperije Živojinović, a poslednjih dana naročito se piše o njenim navodnim eksplicitnim kućnim snimcima, koji bi mogli da ugroze mir i stabilnost u kojoj trenutno uživa sa svojim izabranikom.

Kada imaš dva megahita, od tebe se mnogo očekuje. Da li misliš da ćeš uspeti da držiš kontinuitet novom pesmom?

“Verovala sam u sve pesme koje sam do sada snimila, pa tako i u ovu. Ko god ju je čuo, odmah je rekao da je to to. Prvenstveno Filip, koji je rekao da će biti megahit i da moram to da snimim. Iskreno, ja nisam znala šta da radim, ali kad sam otpevala demo-snimak, znala sam da nema greške”, počinje Aleksandra priču za SVET.

Furaš taj narodnjački stil, koji nije svojstven devojkama tvojih godina…

“Mislim da me je publika zavolela kao izvođača narodne muzike i da to sada očekuju od mene. To mi najbolje stoji, ali ću eksperimentisati”.

Katarina Grujić izbacila je singl u isto vreme kad i ti. Plašiš li se konkurencije?

“Svako ima svoju publiku, tako da nas dve nismo konkurencija. Želim joj da pesma bude veliki hit, i verujem da će i moja i njena biti slušane”.



A šta kažeš na to što je Bosanac rekao da je tvoj jedini hit “Za nas kasno je”, i da je pitanje šta će sada biti s tobom?



“Možda za njega Totalna anestezija nije hit… Ne znam šta da kažem. Njegovo mišljenje bilo mi je važno tokom takmičenja, često me je kritikovao. Kad sam uspela, čestitao mi je i zvao me je da budem u njegovoj emisiji na Radio-televiziji Srbije. Ne znam šta se sada desilo. I to što pesma ima 30 miliona pregleda na Jutjubu ne mora da bude merilo da je hit, ali gde god sam je zapevala nastao je lom. Možda Bosanac nema priliku da čuje jer ne izlazi po klubovima”.

Okej, jasno je da non-stop nastupaš. Kako takav tempo utiče na tvoj ljubavni život?

“Evo, sada je pet po podne i ja sam još uvek u krevetu. Kad god ne radim i ne nastupam, spavam jer sam hronično umorna. Ne volim da izlazim. Ne mogu da kažem da i meni i Filipu nije teško zbog mog posla. Kad se odvojimo na nekoliko dana, strašno mi nedostaje. Ali to je možda i dobro, da ne budemo stalno zajedno i da se uželimo jedno drugog”.

Čuo sam komentare da je Filip zbog tebe zapostavio i svoj život i karijeru i da si ti ta koja je dominantna u vašoj vezi. Jel to tačno?

“Da bih bila sa nekim muškarcem, on mora da bude glavni. Nisam dominantna, samo se namestilo da smo trenutno više u Srbiji. Ono što je važno jeste da njega niko ne tera da bude sa mnom, a Filip i dalje ima posao u Americi, zbog kog uskoro idemo u Los Anđeles”.



Da li osećaš ljubomoru kolega zbog velikog uspeha koji si postigla i što si maznula naslednika Živojinovića?

“Da. Iskreno, osećam. Ja sam počela da se zabavljam sa Filipom jer je on jednostavan i normalan momak, i svako ko ga upozna oduševi se. Nije mi jasno što ljude toliko mučimo nas dvoje. Gledam ga kao nekog ko je moj zaštitnik, ko me savetuje, voli i čuva. Mene ne zanimaju njegov novac i njegovo poreklo. Sve što imam stekla sam sama, nikada nisam bila taj tip da uzimam pare od nekoga. Sve što želim – sama kupim. Naša veza funckioniše tako da nekad plati on, nekad platim ja. Nebitno je. Ne osećam nikakvu razliku među nama”.

A zašto se uselio u tvoj stan?

“Kupila sam stan pre nešto više od godinu dana, ne razumem zašto bismo sada tražili novi. Htela sam da bude sa mnom, tako da je bilo logično da se useli”.



Posle njegovog useleljenja kod tebe, normalno je da uslede priče o venčanju. Hoće li stvarno biti svadba u aprilu?

“Pa još ne znamo. Mi smo već kao u braku i ja ne mogu sebe da zamislim pored nekog drugog muškarca. Ali svakako da maštam o velikom venčanju… To će se veoma verovatno uskoro i desiti”.

Da li si spremna na trudnoću? Zbog toga bi verovatno morala da napraviš pauzu u karijeri, koja se sad ozbiljno zahuktala.

“Takve stvari dešavaju se spontano. Iskreno, bila bih presrećna da rodim Filipovo dete iako sam trenutno fokusirana na karijeru”.

Dobro, a otkud u medijima tvoja fotka na kojoj si gola? Odakle je to sad isplivalo?

“Još pre dve, tri godine ta fotka izašla je u medijima i još tada sam objasnila da to nisam ja. Sada se ta priča aktuelizovala jer sam u vezi sa Filipom, pa je zanimljivo pisati kako je Brenina snajka u seks-skandalu”.

Kako Filip reaguje na ovakve stvari?

“Ma boli ga uvo. Ne smetaju mu”.

Da li te je pitao šta još može da očekuje? Da možda ne postoji neka tajna iz prošlosti koja bi mogla da ga šokira?

“Sve što je trebalo da zna o meni, on zna. I sve je prihvatio”.



Zašto onda tvoj kolega Darka Lazića najavljuje još tvojih šokantnih tajni?

“Ne znam šta mu je bilo”.

Da li sa njim imaš neki problem?

“Ne. Njegovo ponašanje me je šokiralo. Kada me vidi, ne treba da mi se smeška, već da mi u lice kaže kakav problem ima sa mnom. O njemu nemam šta ružno da kažem i iznenađena sam. Nije mi prijatno zbog toga što je uradio. Razumem da ljudima smeta moj uspeh i da me neće ostaviti na miru”.

A postoji li zaista neki porno-snimak?

“Ne. Ja tako nešto nemam. Nikad se nisam snimala tokom seksa, niti me je to privlačilo”.

Dara Bubamara kaže da će ti porno-skandal samo pomoći kao što je njoj…

“A-ha-ha, Dara je kraljica. Ja nju obožavam. Hvala joj na lepim rečima i na podršci. Oko nje je uvek pozivitna energija i smeh”.



Kad smo već kod smeha, jel tačno da te je Marija Šerifović ismevala na jednom snimanju jer te ima previše u novinama?

“Nije me ismevala. Mislim, jeste rekla da ne može da se živi od mene, ali to je bilo kroz zezanje. Mariju znam godinama, i pre nego što sam postala poznata. Ona je prava drugarčina”.



Vidim da si sad bliska sa Brenom. Kako se u početku ponašala prema tebi?

“Sada sa njom imam odnos kao sa majkom. U početku nije bilo tako. I to zbog mene. Bilo me je sramota, iskreno”.

Zašto?

“Zato što Brenu i Bobu poznajem godinama, pevala sam na njihovim privatnim proslavama i sad sam ja tu, kao, odjednom u vezi sa njihovim sinom. I onda kad sam došla prvi put, htela sam da me zemlja proguta. Osećala sam se kao da sam nešto loše uradila. Filip mi kaže da idemo kod njega, a ja ga preklinjem da me ne vodi tamo”.



Znači, porodica te voli, nema nijedan razloga da se uskoro ne venčate?

“Nema. Ha-ha-ha, stvarno nema. Ono što mi se posebno dopada kod njih jeste to što ih ima mnogo, što Filip ima veliku porodicu. Kod mene to nije slučaj. On ima mnogo braće i sestara, svi se vole, podržavaju i druže. Mnogo volim kad odemo kod njega jer je kuća uvek puna i vlada prelepa porodična atmosfera”.