Aleksandra Prijović otkrila zašto se podvrgla plastičnoj operaciji čim je napunila 18 godina

Aleksandra Prijović nije gubila vreme u nameri da se podvrgne plastičnoj hirurgiji i popravi na svom telu ono što joj se nije sviđalo, pa je već sa 18 godina, čim je postala punoletna, otišla “pod nož”.

Brenina snajka je u emisiji “Ja to tako” izjavila da se njena majka protivila tome, ali da niko nije mogao da joj stane na put i spreči je da to obavi kada je postala punoletna.

“Ja sam to uradila zbog sebe. Čekala sam da napunim 18 godina da bi me mama pustila da uradim to što želim, tako da sam sada zadovoljnija. Nisam protivnik silikona i stvarno mislim da svako treba da uradi na sebi ono što misli da treba”, smatra Aleksandra.