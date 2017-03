Aca Lukas nije u kombinaciji za nagradnu igru “Uzmi račun i pobedi”: Ne plaćam račune!

Sigurno ste čuli za nagradnu igru “Uzmi račun i pobedi”, čiji je cilj motivisanje građana da se uključe u borbu protiv sive ekonomije tako što će skupljati i slati račune organizatoru nagradne igre, i za to od države dobijati nagrade.

Folk pevač Aca Lukas je, međutim, sam sebe diskvalifikovao jer ne skuplja račune iz veoma jednostavnog razloga – ne plaća ih.

“Ne plaćam nijedan račun, imam ljude koji to rade za mene. Zaposlio sam nekoliko njih kako bi mi završavali određene obaveze. To su moji momci iz obezbeđenja, čovek koji me vozi, ali plaćam još nekoliko pomoćnika koji imaju razne dužnosti. Svi oni umesto mene obavljaju stvari koje ne mogu da stignem, na primer, plaćaju struju. Pa neću valjda ja to da radim”, rekao je Lukas za Informer i dodao da mu je drago što se ne gužva po redovima.