Zorana Jovanović Zorannah zabrinula je fanove kada je umesto fotografija na koje su svi navikli od modne blogerke, objavila prizor iz bolnice.

Naime, Zorana je završila na infuziji, a fotografiju iz bolničkog kreveta je postavila na Instagram.

S obzirom na to da su fanovi više puta ukazali Zorani na to da je premršava, ostaje da vidimo da li je do primanja infuzije došlo zbog iscrpljenosti organizma ili iz nekog drugog razloga.