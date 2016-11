Žika Todorović priznao: Glumac sam postao slučajno!

Glumac Žika Todorović, koji trenutno žirira u takmičenju “Ja imam talenat”, otkrio je kako je počeo da se bavi glumom.

“Ja nisam uopšte nameravao da budem glumac, ja sam bio rokenrol bubnjar, a glumac sam postao sasvim slučajno. Bio sam u vojsci i dobio sam sedam dana odsustva samim tim što sam poželeo da upišem neki drugi fakultet i to je bilo to. Nisam ni očekivao da me prime”, izjavio je Todorović u emisiji “Premijera” i dodao da je sa tri godine igrao u filmu samo zato što mu je tata Bora Todorović bio glumac.