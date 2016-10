Žene Alberta Nađa nastavljaju rat: Mirna optužuje Jelenu, ona uzvraća, a reči se ne biraju!

Nastavlja se afera “Nađ“, u kojoj bivši fudbaler Albert Nađ i njegove žene, bivša i sadašnja (još uvek), optužuju jedni druge! Najnovije optužbe izrekla je u sredu Mirna Nađ, Albertova aktuelna supruga, koja je za TV Prva izjavila da je Jelena Nađ njenu ćerku Helenu nazvala “ustaškim kopiletom“!

“Jelena je došla ispred ulaza u našu zgradu i urlala! Za moju ćerku, koja je tada imala samo četiri meseca, rekla je da je ustaško kopile! Beba je bila uznemirena od njene vike, morala sam dugo da je smirujem”, kazala je Mirna za Ekskluziv.

Ona je dodala da ni u španskim serijama ne izmišljaju takve teorije zavere kao što to radi bivša supruga njenog muža.

S druge strane, Jelena kaže da je zgrožena Mirninim izmišljotinama.

“Ne mogu da verujem dokle ta žena ide. To što je rekla je takva laž, u koju ni ona ne veruje. Sram da je bude! Tog dana o kojem ona priča, a imam i svedoka, slučajno sam ih srela. Nisam bila ispred zgrade, kako ona kaže. To je bilo pred prvi popis stvari. Prišla sam bivšem mužu i pitala ga da li zna šta mu deca jedu. Odmah me je oterao. Pa šta da vam kažem kad je moj sin Nikola ocu pre neki dan čak tri puta pustio poruku na koju mu on nije odgovorio”, kaže za Kurir Jelena Nađ.

Ona dodaje da je Mirna žena koja ima cilj, ali joj neće dozvoliti da ga ostvari na račun njene dece.

“Ona (Mirna) zna da narod voli spletke i tako se ponaša. Igra na kartu žrtve, a to nije. Ja sam bila žrtva batinaša i došao je dan da istina izađe na videlo”, tvrdi Jelena.

Aktuelna supruga, koja i dalje tvrdi da će se razvesti od Alberta upravo zbog Jelene i pakla koji trpi već četiri godine, kaže da mala Helena već pati za ocem, koji ne živi s njima.

“Dete je sa mnom, a Adi je viđa svaki dan. Ali čim se probudi, ona ga zove: “Tata, tata”, kaže Mirna Nađ.

Mirna Nađ kaže da joj nijedan dan u životu ne prođe bez bivše žene njenog muža:

“Mesec dana smo u medijima. Ona je majka troje dece, a ne štiti ih, jer svakodnevno priča najstrašnije stvari o njihovom ocu!”

Sa druge strane Jelena Nađ i dalje tvrdi da je priča o razvodu Alberta i Mirne laž.

“Izjavljuje kako se razvodi a muža ludo voli, pa gde to ima?! Kao da ne znam da njih svrbi neisplaćena alimentacija i to što Alberta čeka kazna zatvora. Ja nju ne mrzim, jer ona je u životu moje dece slučajni prolaznik”.