Zavoleli se kao tinejdžeri: Karić otkrio šta mu je Milanka uradila na prvom letovanju!

U emisiji “Magazin In”, Bogoljub i Milanka Karić pričali su o tome kako su se upoznali, a on je priznao da je imao strah kad joj se udvarao.

“Kod nas je na Kosovu i Metohiji to ovako. Kad je ona prvi put došla kod mene oni su mi rekli: ti nju moraš da oženiš. Ona je imala 15 godina, a ja 18, kakva ženidba. A tada je bilo neobično da devojka dođe u kuću ili on kod nje”, rekao je Bogoljub, na šta je Milanka dobacila da je on prvi došao kod nje.

Njih dvoje su već 39 u braku, a pre toga su bili pet godina zajedno, što znači da njihova ljubav traje skoro četiri i po decenije.

“Mene je njena majka zavolela i ja sam preko nje uspeo da dobijem njenu naklonost tako da ona ubedi svog muža da oni mene pozovu kući. I to je bio šok. Rođaci i prijatelji njihovi svi su rekli: kako to dozvoljavate da dolazi njen dečko kući”, ispričao je Bogoljub.

Ona je jednom prilikom rekla da ju je Bogoljub u vreme kad su se upoznali podsećao na Džimija Hendriksa, što je i sada potvrdila.

“Zaista je izgledao kao Džimi Hendriks, ali sam ja njega postepeno zavolela. Nije izgled bio na prvom mestu, ali imao je takvu kosu kao Džimi”, objasnila je Milanka.

Na sve to, on je ispričao i kako su njih dvoje otišli zajedno na letovanje i kako je njen otac teška srca pristao da pusti ćerku s njim.

“A njen tata, kad smo išli na more, kaže “ajde da je pustim, ali, molim te, da je vratiš onakvu kakvu si je i poveo”. Ja kažem “kako da ne”, samo da je pusti. I posle nekoliko krivina – vi znate kakve su žene”, rekao je Bogoljub i nasmejao sve u studiju, izvadivši se posle da je tad došlo do prvog poljupca.