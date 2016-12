Voli ga kao sina: Ovo je pastorak Milomira Marića (foto)

Glavni urednik “Hepi” televizije i voditelj emisija “Goli život” i “Ćirilica” Milomir Marić oko dvadeset godina u skladnoj je vanbračnoj zajednici sa spisateljicom Vesnom Radusinović.

Ovaj poznati par nema dece, ali je Milomir Vesninom sinu Vedranu kao drugi otac. Inače, Vesna je Vedrana dobila u braku sa kritičarem Dževdetom Tuzlićem, koji se nakon rastanka od Vesne ponovo oženio.

Upravo zbog divnog odnosa koji Marić gaji sa njenim sinom Vesna dugi niz godina uživa u ljubavi sa čovekom, kojeg i danas žele mnoge žene.

Radusinovićeva je jednom priliom ispričala na koji način ju je Marić osvojio.

“Milomir se nikada nije trudio da me osvaja, bar ne na onaj uobičajen način koji podrazumeva udvaranje, cveće i poklone jer oboje znamo da bi to bila živa propast. Ne hajem mnogo za te manifestne izlive ljubavi, i da svi treba da vide koliko me voli. I tada i sada me osvajao svojom drskošću, cinizmom i humorom pre svega, jer je zaista veoma duhovit. Ali ono što je tako čvrsto vezalo Marića i mene, skoro pa petnaest godina, jeste njegova ljubav sa Vedranom”, otkrila je Vesna pre nekoliko godina za magazin “Stori”.

“Za Vedrana nema zabrana. Dok je bio klinac umeo je da se popne na Milomirova ramena u vreme dok on rediguje neki važan tekst. To mu nikada nije smetalo za razliku od mojih najbenignijih rečenica “Jesi li gladan?” ili “Odoh ja u grad“, ovim rečima opisala je Vesna odnos Marića i njenog sina, koji likom neodoljivo podseća na njenog bivšeg muža.