Voditeljka TV spektakla “Nikad nije kasno” Dragana Katić konačno progovorila za SVET o konkurenciji, Saši Popoviću, Grandu i porodičnim tajnama!

Voditeljka muzičkog šou-programa Nikad nije kasno Dragana Katić upravo je proslavila trideset godina rada i kaže da novoj sezoni pristupa sa još jačim emocijama i sa još većom odgovornošću.

“Prošlom sezonom Nikad nije kasno zakucali smo gledalište i postavili nove standarde u celom regionu što se tiče TV prezentacije, produkcije i pristupa šou-programu. Sami sebi smo zadali zadatak i sami sa sobom se takmičimo u novoj sezoni.“

Da li si ti dala neke predloge Saši Popoviću i Žiki Jakšiću?

“Kako da ne! Dok smo snimali Grand reviju Saša i ja smo razgovarali o svim emisijama i ja sam davala predloge. Tako je isto i sa Žikom, apsolutno su otvoreni za sve predloge, vizuelisti su i znaju kako će to narod prihvatiti”.

Znači, nisu sujetni?

“Ne, pa sujetni ljudi ne bi mogli da budu toliko uspešni. Ako ne možeš da primiš sugestiju i kritiku, ne možeš da budeš uspešan”.

Da li Saši nekada kažeš: “Direktore, mnogo radiš, uspori“?

“Pričamo Saša i ja o tome nasamo. Na godišnjici Grand produkcije ja sam sebi dala za pravo, zato što sam od osnivanja Granda tu, da javno kažem da iza uspeha Grand produkcije stoje radnici Saša i Brena. Znači, oni su radnici i veoma je važno poslati ljudima poruku da i oni rade. Saša je zdrav i dobro se oseća, pun je energije i mnogo je vredan”.

Uvek si na sceni samouverena i bez trunke straha, bar te mi gledaoci tako doživljavamo.

“To je moje najače oružije. Tako je bilo i dok sam studirala i odgovarala, uvek sam nastupala kao da sve znam. Tako je i ovde, imam utisak da bih, ako nešto ne uradim dobro, obrukala ljude koji stoje iza svega”.

Znamo da nisi želela da vodiš Zvezde Granda. Zbog čega ne voliš tu vrstu takmičenja?

“Da mi je Saša Popović prišao i sa mnom obavio razgovor i rekao da treba da radim Zvezde Granda zbog toga i toga, jer je to bitno produkciji, zbog tih i tih stvari, on i ja bismo se dogovorili i ja bih radila. Ali prosto, on nije razmišljao o meni jer imam projekat koji radim”.

Da li gledaš Zvezde Granda?

“Kako da ne, ja odgledam sve što je vezano za moju produkciju”.

Da li misliš da su Dragana i Dara dovoljno zanimljive da obore gledanost Zvezda Granda?

“E, ne može! Mislim da u ovom trenutku to ne mogu. Prvo da se razumemo, onaj ko se prijavi u takmičenje Zvezde Granda mora da zna da peva i za sve ove godine nije se desilo da pevač uđe u finale a da ne zna da peva. E sada, neki od njih uspeli su da postanu zvezde, neko je veća zvezda, a neko manja, neko se opredelio za komercijalnu muziku, a neko za drugo. Zvezde Granda postavile su standarde za neke buduće šou-programe i Grand je ispunio sve što je obećao svojim pevačima koji su prošli u finale. I što se tiče nagrada i što se tiče pesama, medijskog esksponiranja… Ma na prostoru Balkana Grand produkcija je broj jedan što se tiče obećanja koje daje finalistima”.

Da li možeš sebe da zamisliš kao voditeljku nekog rijalitija?

“Mogu, zašto da ne. Kada dođeš u određene godine života, važi izreka Nikad ne reci nikad. Imam neki kredebilitet, ličnost i ljudi već znaju ko sam i šta sam. Mogla bih da odradim bilo koji rijaliti, da mi daju apsolutnu slobodu da radim onako mislim da treba, da postavljam pitanja koja želim i tako unesem svoj lični pečet”.

A da li bi ušla u neki rijaliti?

“Ovo sada što postoji me ne zanima, ali opet kažem, nikad ne reci nikad. Mnogo puta sam pričala sa svojom decom o rijalitijima. Pre nekoliko godina oni su mi postavili pitanje da li bih ušla kada bi me pozvali, a ja sam ih pitala šta oni misli i kako bi se oni osećali. Rekli su mi da se ne bi dobro osećali i ja sada trenutno ne bih ušla u rijaliti zato što se moja deca ne bi dobro osećala. A ne bih ni ja”.

Mnogi pevači iz Zvezda Granda smatraju te najseksepilnijom voditeljkom, da li ti to imponuje?

“O, pa nisam to znala. To je fenomenalno, kako da mi ne imponuje”.

Da li si zaljubljena?

“U fazi sam zaljubljenosti, pa kako god protumačili. Ja uživam u nekim svojim maštanjima”.

Znamo da nemaš ništa protiv hiruških intervencija, da li si nešto radila pred novu sezonu Nikad nije kasno?

“Nemam ništa protiv, radim redovne tretmane… Održava me doktor Siniša Kojić, ali nisam imala nijednu hirušku operaciju. Možete uporediti fotografije na kojima sam sa 23 godine i sada sa 51. Najveći kompliment koji mogu da dobijem jeste da sam negovana i čista, a ne da izgledam kao da mi je 20 ili 30 godina. Pre deset godina radila sam kapke, i to je to”.

Voditeljki Lei Kiš opljačkali su kuću. Da li ti paziš koga puštaš u svoj dom?

“Naravno da se svi plašimo mogućnosti da neko nepoznat dira nešto tvoje ili uništi dom u kom živiš. Žao mi je što je doživela tu neprijatnost, a opet mi je drago što niko nije povređen, što je najbitnije”.

Mnogo se piše o nasilju u porodici. Da li si ti nekad bila žrtva nasilja nekog bivšeg partnera?

“Ne, svi znaju da sam jaka i samostalna žena i zato svima na ovom svetu preporučujem da imaju svoj novčanik. Onda će lakše uspeti da se izvuku iz kandži nasilnika ili nekog ko pretenduje da to postane. Žene moraju da rade i ne smeju mnogo da se oslanjaju na muškarca. Mlade devojke treba da veruju u sebe, da rade, i ne smeju da sanjaju da će se udati za nekog bogatog jer i bogati plaču”.