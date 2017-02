Vesna Dedić još trpi posledice zbog polomljenog ramena: Ne mogu ni da jedem od bolova

Vesna Dedić je početkom januara polomila rame i još ne može da se oporavi od te povrede.

Ona će još mesec dana morati da nosi gips, a nakon toga kreće na fizikalnu terapiju. Da stvar bude gora, ona sve vreme oseća jake bolove, zbog čega ne spava i ne jede.

“Iskrena da budem, noću dok pišem roman imam jake bolove i stalno razmišljam hoće li prestati da me boli već jednom. Lekari su mi rekli da ću dugo imati probleme sa tim delom tela, ali valjda ću uspeti da prevaziđem sve to. Nekako mi se smanjio apetit otkad me boli ruka, ne mogu ni da jedem, pa sam to iskoristila da se pozabavim zdravim načinom ishrane. Sada pazim šta jedem i imam neki svoj nazovirežim. Zato sam i smršala”, rekla je Dedićeva.