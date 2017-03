Verica Rakočević: Ponosna sam na svojih 69 godina i na to što imam više od tri decenije mlađeg muža!

Kreatorka Verica Rakočević juče je napunila 69 godina, a njen 35 godina mlađi suprug Veljko Kuzmančević joj je rođendan čestitao emotivnom porukom.

Verica kaže da je brakom dugim četiri godine demantovala sve neverene Tome koji su njihovom odnosu predviđali brzi krah.

“Ponosna sam na to što imam 69 godina i više od tri decenije mlađeg muža. Nemam razloga da krijem godine. Uveliko sam baka i daj bože da uskoro postanem i prabaka. Vodim računa o svom izgledu i energiji i ceo svet bi bio lepši kada bi ostale bake bile ovakve”, uz osmeh poručuje Verica, koja tvrdi da nije ljubomorna na mlađeg supruga.

“Imponuje mi kada mlade devojke vrište za njim i odmeravaju ga jer to znači da je dobar. Ljubomora mi nije svojstvena”, kaže kreatorka, koja je prethodno bila u braku sa stjuardom Boranom Karamanom, sa kojim ima ćerku Elenu Karić.

“Mi se ne družimo, nemamo potrebe, prosto ne vidim da bi bilo i prirodno da se družimo, ali je prirodno i civilizovano da razgovaramo i poštujemo i uvažavamo jedni druge. On je bio najlepši stjuard na aerodromu u Beogradu. Čuveni Boran Karaman, poznat po svojoj lepoti. Sa njim je sada Dario, Elenin brat po ocu, koji je kao moje dete”, kaže Rakočevićeva, koja priznaje da je ponosna na Elenin uspeh u dizajnu jer ima koncept, piše “Alo”.

Kompozitor Veljko Kuzmančević, suprug Verice Rakočević, kaže da njegova draga odlično izgleda.

“Vera je kao transformer, ceo život vežba”, kaže Veljko, a na pitanje odakle mu ogrebotina na licu, Veljko odgovara:

“Možda je od kacige, danas sam je hiljadu puta skinuo i stavio na glavu”, kaže kompozitor, a na sumnje da je možda od Veričinih noktiju, odgovara:

“A ne, ona me bije samo kada zaslužim. Ali vi ne biste razumeli te naše trenutke kada me udara”, uz osmeh priča Veljko, ali ne želi da otkrije da li su to momenti iz njihove bračne postelje.

Veljko će početkom juna da krene na putovanje motociklom, a Verica u Njujork kod ćerke.

“Umorio sam se, ne mogu da idem od izloga do izloga i da šetam, meni je to preveliki grad, sve mi je daleko”, kaže on za “Alo”.