Verica Rakočević: Optužuju me da sam nacionalista i prete mi!

Kreatorka Verica Rakočević, nakon što je otkrila da je grupa Albanaca želela da nju i supruga Veljka Kuzmančevića zakolje i ubije tokom boravka na Ohridskom jezeru dok su bili u kamperu, ponovo je na meti nasilnika.

Pretnje i pogrdne poruke svakodnevno dobija na društvenim mrežama, uz optužbe da širi nacionalnu mržnju.

“Počeli su da mi šalju poruke da ne širim nacionalnu mržnju i da to što pričam u javnosti nije u redu. Pišu mi: Dobro, iako ti se to desilo, šta ima da pričaš okolo, nisu vas ubili. Neko ima hraborsti da napravi takvu teoriju da širim nacionalnu mržnju, a ljudi su nas napali i ja za to treba da ćutim, gde to ima?! Ne razumem kako ljudi mogu da daju sebi za pravo da šalju poruke takve sadržine”, priča kreatorka, koju su nepoznati muškarci tokom leta napali tokom noći.

Dok su se oni dogovarali da li da zakolju ili ubiju Vericu i Veljka, Kuzmančević je uspeo da pokrene kamper i pobegne.

“Bilo je ružno, prošlo je, ostali smo živi. Meni ne može ništa da se desi jer sam čovek od čelika. Veljko je bio hrabar i u roku od tri sekunde je upalio kamper i šokirao one koji su hteli da nam naude. Oni su se uplašili čim je startovao motor”, kaže Verica, koja je održala humanitarnu reviju u centru Beograda.

“U ovom slučaju to je bila Tiršova, neurološko odeljenje. Nisam skupljala pare, nijedan dinar nije otišao u Tiršovu, već su sve bile donacije. Nabavili smo ono što im je bilo potrebno, a to su klime, televizori, posteljina, nameštaj, prekrivači, jastuci, igračke, zavese i mnogo drugog. Ne verujem u to kada se donira novac, jer obično na kraju znamo kuda te pare odu. Uzima tu ko stigne”, kaže Verica, koju su u ovom poduhvatu podržali Leontina Vukomanović, Sanja Marinković, Olivera Kovačević, Danica Drašković i mnogi drugi.