Veljko Kuzmančević rešio misteriju: Ovo su razlozi zašto je oženio 35 godina stariju Vericu Rakočević

Veljko Kuzmančević konačno je odgovorio na pitanja koja mnogi postavljaju kada je reč o njegovom braku sa 35 godina starijom Vericom Rakočević.

“Da jednom za sva vremena to demistifikujemo, ja mogu da kupim Maserati, moj otac je magnat naftni u Vojvodini, svega imamo, ali ja neću. Moj otac je veliki šmeker i drugačije me je učio”, kaže on, a Verica dodaje:

“Prosto znam da me nikad kao čoveka ne bi izneverio, da mi ništa ne bi uradio iza leđa, da ne bi dozvolio da budem ponižena”.

“To je prva žena koju sam upoznao da ne laže. Zato smo se i uzeli. Nije ostala trudna, pa sam morao da je ženim. Nismo se zabavljali 17 godina pa sam morao da je ženim. Nije mi poslednji voz, pa sam kao morao da je ženim“, kaže Veljko za Exkluziv na Tv Prva.