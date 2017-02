Uskoro stiže film o “Dugmićima”, šta mislite ko će igrati Bregu?

Film o grupi “Bijelo dugme” uskoro bi trebalo da počne da se snima, a detalje je otkrio hrvatski reditelj Igor Šeregi.

On sa timom producenata sklapa priču o članovima popularne grupe od njihovih početaka, a kroz njihovu priču želi da prikaže istoriju Jugoslavije. Po svemu sudeći, jednu od glavnih uloga mogao bi da dobije mladi Marko Janketić, sin legendarnog glumca Mihajla Miše Janketića.

“Bio sam na nekim karaokama u Pančevu kada je Marko pevao sevdah. To je zvučalo predivno, ljudi su plakali. Fizički me najviše podseća na Bregu, ali bih iskoristio njegov glas, pa bih voleo da napravim Bebeka od njega. Iz Srbije bih u projektu još voleo da vidim Nikolu Rakočevića, ali s obzirom na to da loše peva, možda bi mogao da igra Ipeta Ivandića”, rekao je Šeregi za Avaz.