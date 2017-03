Uskoro kreće novi šou “Super ljudi”, Anđelka Prpić u žiriju!

Na televiziji Prva uskoro bi trebalo da počne emitovanje novog šou programa “Super ljudi” koji će, kako obećavaju njegovi kreatori, “pomeriti granice kada je reč o ovoj vrsti programa”.

Imaćemo priliku da vidimo ljude izuzetnih intelektualnih veštima koji će nas iz nedelje u nedelju ostavljati bez daha. Oni ne pevaju niti su poznate ličnosti ali će ih ceo region zavoleti i pamtiti!

Shodno nazivu ovog šou programa, i u ulozi članova žirija su “super ljudi” iz svojih profesija. Voditelj emisije je mladi glumac Momčilo Otašević, a jedan od članova žirija će biti njegova koleginica koja je osvojila simpatije i srca publike širom regiona – Anđelka Prpić.

“Mnogo me raduje činjenica da ćemo u moru istih emisija u kojima se uglavnom ističu pevačka umeća, videti nešto što je potpuno drugačije. Ovakav šou nismo imali priliku do sada da gledamo. Jedino od čega imam strah jeste da li ću razumeti sve zadatke koje takmičari budu rešavali. Ono što je sigurno, svi ćemo biti impresionirani fenomenalnim takmičarima. Takođe, znam i ko će mi praviti društvo u žiriju i to me jako raduje ali iskreno, imam malu dozu treme da stanem rame uz rame sa tim ljudima ali svi smo tu zbog jedne stvare, da se se lepo provedemo i zabavimo, upoznamo fantastične ljude i otvorimo nove vidike. To je za mene potpuno novo iskustvo, posle dugo vremena neću biti u nečijoj drugoj koži, ovaj put ja ću biti ja”, kaže Anđelka o svom novom angažmanu na televiziji.

Ovo svojevrsno takmičenje je regionalnog karaktera i biće emitovano i u Crnoj Gori, Hrvatskoj i u BiH.