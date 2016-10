Tanja Bošković otkrila: Zbog dečka sam na proslavu Nove godine došla u kesi za đubre!

Naša poznata glumica Tanja Bošković podelila je sa gledaocima zanimljivu epizodu iz svog ljubavnog života u emisiji Magazin In.

Naime, kako je ispričala, ona se na proslavi Nove godine pojavila u kostimu, jer je te noći igrala u predstavi. Glumica je na slavlje žurila ne bi li stigla da Novu godinu dočeka sa tadašnjim dečkom.

“Rekla sam tadašnjem dečku da ne znam kad ću da dođem, da ne znam koliko predstava traje, a on mi je rekao: Znaš šta, ako stigneš do ponoći to je u redu, a ako ne stigneš ne moraš ni da dolaziš – raskinuli smo. Ja sam tada na Novu godinu pravo sa predstave iz Sava centra stigla u kesi za đubre. To je bio poslednji kostim, ali ja sam stigla” ispričala je Tanja.