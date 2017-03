Tanja Bošković: Bude me sramota pred mojom decom

Glumica Tanja Bošković ima impresivnu karijeru i nezaboravne uloge u mnogim popularnim filmovima, serijima, ali i na daskama koje život znače. Iako je u penziji, i dalje se rado pojavljuje na pozorišnoj sceni.

Tanja je svoju priču započela na sceni ”Zvezdara” teatra, a mnogi je pamte po naslovima “Balkan ekspres”, “Policajac sa Petlovog brda”, “Okupacija u 26 slika”, “Priče iz radionice”, “Srećni ljudi”…

Glumica iz braka s rediteljem Dejanom Karaklajićem ima dvoje dece – sina Đorđa, koji živi s porodicom u Americi, i kćerku Lanu, koja je krenula njenim stopama i bavi se glumom. Ona je otvoreno progovorila o teškom stanju u kojem se nalaze pozorišta u Srbiji.

“Ljudi koji su plaćeni za to pokušavaju da urede ovaj segment društva na svoj način, zapravo pokušavaju da od pozorišta naprave robu, ne znajući da na taj način atakuju na zdravlje svoje nacije, jezik i na sve ono što nas čini ljudima. Mislim da je to veoma opasno i strašno. Uglavnom, mogu da govorim o našim pozorištima, koja su prepuštena sama sebi. Ne ulažući nijedan dinar, ali ni brigu, mi zapravo stvaramo otuđenje od vlastitog jezika i vlastitih tema, a ako se budemo pretvorili u servis za zabavu, to će nam se obiti o glavu. Možda ne sutra, ali već prekosutra hoće, sasvim sigurno, posebno onim generacijama koje stasavaju”, rekla je Tanja i dodala:

“Tako, mnogo sam zastrašena ovom situacijom, a odluka onih autoritativnih je da se ansambli ne stvaraju i ne pomlađuju, iako se mladi školuju, i nakon završetka prepušteni su bukvalno ulici, na milost, zapravo nemilost, lošim kreatorima reklama. Ne njegujući naše društvo, mi stavljamo ljude u situaciju da preživljavaju, ne misleći o konačnom rezultatu, i zbog toga se strašno bojim, ne samo za pozorišne zaljubljenike nego i za druge ljude”.

Na pitanje da li postoji način da se situacija popravi, Tanja kaže:

“Verovatno postoji, ali nismo zagrejani da ga pronađemo. Često se zapitam kada je poslednji tekst otkupljen od domaćeg pisca i to me brine. Sramota me bude pred mojom decom, ali i svim onim mladima koje čeka takva budućnost, te ljudi koji nemaju prostor da se razvijaju”.