Sve za dobar auto: Piksi kupio sinu polovnog “bugatija” i potrošio milione! (foto)

Proslavljeni srpski fudbaler Dragan Stojković Piksi nije žalio ni evro kada je sinu Marku birao novi automobil koji njegov naslednik uveliko vozi ulicama Londona.

“Marko je veliki zaljubljenik skupih i dobrih automobila, zbog čega je Piksi odlučio da ga časti još jednim takvim. Nakon što su lopovi Marku prošle godine upali u stan i ukrali ključeve od “ferarija“, koji je od tate dobio za 19. rođendan, Draganov naslednik je odlučio da zameni auto. Ovog puta njegova krađa neće biti tako laka jer “bugati“ ima ozbiljan sistem praćenja, a i svaki je autentičan, pa lopovi nemaju šanse da ga bilo kome prodaju, a da im policija ne uđe u trag”, objašnjava izvor za Alo razloge zbog kojih se Piksi odlučio da za Markov auto iskešira nekoliko miliona evra, iako je polovan.

Kako Alo dalje saznaje, fudbaler je za četvorotočkaša keširao nekoliko miliona evra, jer je reč o “bugati vejronu”, koji se proizvodio od 2004. do 2015. godine, a čija cena raste sa godinama njegove starosti.

“Prvi “bugati vejron” proizveden je 2004. godine, a poslednji prošle godine, tako da cena ovih automobila raste kako prolaze godine. Raspon osnovog modela je od milion i po do pet miliona evra, dok samo tablice, ključ, guma ili bilo koji deo dodatne opreme košta kao jedan prosečan automobil. Kupovina ovog auta je i stvar prestiža jer nemaju svi mogućnost ni da dođu do primerka koji je autentičan. To je razlog više što je Marko bio oduševljen kada mu je Piksi dao ključeve novog automobila. Sa 22 godine Stojkovićev sin je među najmlađim vlasnicima tog luksuznog polovnjaka”, objašnjava izvor blizak porodici Stojković.

Kako bi proverili ove navode novinari su pozvali Piksija, ali on, kao i uvek, nije želeo da priča o skupocenim poklonima.

“Ne želim zaista to da komentarišem”, ljubazno nam je rekao Dragan, koji ujedno nije negirao da je Marka častio “bugatijem“, ali nije želeo da otkrije da li je razlog to što njegov sin briljira na fakultetu za menadžment u Londonu.

“Dragan je vrlo široke ruke kada su njegova deca u pitanju, naročito što su svi vrlo poslušni i dobri učenici. Andrea je diplomirala na američkom univerzitetu u Parizu, dok je Anja završila modni dizajn u Londonu, a poslednji semestar je završila na prestižnom Univerzitetu “Kolumbija” u Njujork. Svi su za svoje uspehe od Dragana dobijali vredne poklone, pa tako i Marko, kom su fetiš automobili”, kaže izvor.

Marko je pre “bugatija“ vozio “ferarija F 430“, koji je prethodno bio u vlasništvu kontroverznog biznismena Vuka Bajruševića. Otkad su lopovi pokušali da ga ukradu, Stojkovićev sin je dobio dodatno obezbeđenje u britanskoj prestonici.

Da su Piksijevom sinu fetiš sve vrste prevoznih sredstava, govori činjenica da na društvenim mrežama često kači fotografije sa raznih sajmova automobila. Međutim, osim četvorotočkaša, Marko voli i jahte, ali i avione. Pošto svi iz porodice Stojković na daleke destinacije putuju privatnim avionom, tako je i jedini muški Piksijev naslednik naučio da pilotira.