Svaka čast: Teodosić proglašen za najboljeg košarkaša Evrope! (foto/video)

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić izabran je od strane prestižnog sajta “Eurohoops”, za najboljeg igrača Starog kontinenta.

Pomenuti sajt na osnovu različitih parametara bira najboljeg košarkaša Evrope, a prvo mesto nakon detaljnih analiza pripalo je plejmejkeru moskovskog CSKA.

Teodosić je i prethodnih godina bio u užem izboru, međutim nikada se nije “okitio” epitetom najboljeg igrača Evrope.

Ovoga puta on je okarakterisan kao najbolji plej van NBA lige, kao neko ko poseduje neverovatne sposobnosti, kada su u pitanju dodavanje, dribling i šut.

