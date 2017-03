Suzana otkriva da li će nakon venčanja nositi prezime Mančić ili Ocomokos!

Suzana Mančić, koja je posle dugogodišnje veze sa grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom odlučila da se uda za njega, pričala je otvoreno o svom venčanju.

“Kad ako ne sad? napunila sam 60 godina, neću se udajem sa 80. Venčanje će biti jednostavno, bez velike pompe, ali mora da bude u Veneciji. To je dovoljna pompa. Venecija je grad kojem sam se ja uvek vraćala, tamo su me prvi put sa 15 godina odveli moji roditelji – to je bio poklon njihov zato što sam osnovnu školu završila kao vukovac, kao najbolji đak”, ispričala je Suzana za emisiju “Premijera” i navela da li će promeniti svoje prezime:

“Nego šta ću nego da promenim prezime”.

Venčanje je zakazano za maj.