Suzana Mančić: Samo prvi put je teško udati se, drugi put to ide lakše!

Voditeljka Suzana Mančić (60) sprema se za venčanje sa dugogodišnjem partnerom, grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom (67). Iako se takav epilog odavno očekivao, bila je iznenađena kad je dobila bračnu ponudu. Svečani čin trebalo bi da se dogodi krajem marta u Veneciji, a volela bi da mu, osim kumova, prisustvuju i njene kćerke, dvadesettrogodišnja Teodora i tri godine mlađa Natalija.

“Fotografije sa Sajma venčanja na kome sam nosila venčanicu poslala sam Simeonu i napisala mu: “Evo tvoje mlade”. Kako se spremamo da krajem marta odemo u Veneciju, a stalno govorimo da ćemo se venčati u pravoslavnoj crkvi u tom lepom gradu, u kome smo često boravili i proveli mnoge nezaboravne trenutke, kroz šalu sam ga pitala znači li to da će, konačno, da me oženi. Istom merom Simica mi je uzvratio: “Mančić, ti ćeš biti moja mlada 31. marta”. I taman sam pomislila da se, kao po običaju, zeza, a on je dodao: “Ali, ne zaboravi, ja sam, ipak, ozbiljan čovek. Nemoj posle da bude da ti nisam na vreme rekao da se spremiš da budeš moja supruga”‭, priznaje Suzana na početku intervjua koji je ekskluzivno dala za “Gloriju”.

SAMO KUMOVI

Budući mladenci su precizirali detalje: 31. marta voziće se gondolom po Kanalu Grande i imaće nezaobilaznu zdravicu šampanjcem u palati Griti s pogledom na crkvu Santa Marija dela Salute.

“Saglasni smo da od venčanja ne pravimo feštu, tako da će sa nama biti samo kumovi. Naravno, moja sreća će biti potpuna jedino ako moje kćerke budu sa mnom tog dana. Uskoro putujemo u Veneciju da sve organizujemo”.

Suzana već dugo sebe doživljava kao udatu ženu. Bilo je faza kad je javno govorila da uopšte ne mašta o drugom braku, da joj je dovoljno i ono jedno “uplovljavanje u mirnu, bračnu luku”.

“Ta luka je bila sve osim mirna. Sad se smejem kad pričam o tome. Obično kažem: onakva devojka, onakva udavača, a zaprosila je muža kome je bila treća žena”.

Sa muzičarom Nebojšom Kunićem u braku je bila osam godina. Kao što je inicirala svadbu, tako je predložila i razvod. A za vezu sa Simeonom kaže da joj je najduža i da joj je u mnogo čemu “otvorila oči”.

“Nekad su muškarci zbunjeni, nesigurni, i ako nešto stvarno želiš, potpuno je svejedno od koga će da krene inicijativa i ko će da probije led. Mislim da je samo prvi put teško udati se, drugi put to ide lakše, imamo iskustva, znamo koje su nam slabosti. Postanemo svesni sopstvenih mana i vrlina, jer čovek s godinama upozna sebe i onda može život da dovede u red. Bilo je dana kad sam mislila kako možda nisam prava osoba za duge veze, brak. Međutim, ispostavilo se da grešim, da ipak jesam. Trebalo je da nađem pravog muškarca, čoveka koji me razume, koga ja razumem. Zato je sad sve moguće – i održavati ljubav na daljinu i biti siguran u svoje i pratnerove emocije. A i naša veza je mnogo više od “ljubavi preko žice”, svake nedelje smo zajedno. Zajedno putujemo, donosimo odluke, ja sam veoma bliska s njegovim, on sa mojim kćerkama”.

KOMANDANT NA ŠTIKLAMA

Sa verenikom nema potrebe da izigrava strogoću jer je poznaje u dušu. A kad je pitaju čime ju je baš on osvojio, uz zvonak smeh počinje da nabraja sve kvalitete svog izabranika.

“Simeon ima dobrotu, širinu, dobar ukus, smirenost, solidan karakter, i sve to je bilo potrebno da naša veza opstane. Kako je govorio moj otac Aleksandar: “Treba da je solidan, mani ti onog što je samo lep!”

Posle svih ovih godina i dalje najčešće komuniciraju na engleskom. Kad ona “zagrmi” na srpskom, onda je vrag odneo šalu.

“Bolje ja pričam grčki nego on srpski. Kad počnem da vičem na maternjem, Simeon zna da sam jako ljuta pa mi kaže: “Mančić, govori engleski, molim te. Ili bar grčki”. A najčešće se svađamo oko gluposti, pa me Natalija opomene: “Pobogu, mama, matori ste, što ga sad provociraš?”

Dok se oko sitnica često raspravljaju, oko velikih, značajnih stvari se bez problema razumeju. Ali, navikli su jedno na drugo.

“Za sve ove godine stvari su nekako legle, ivice su se malo izbrusile, više ništa nije oštro. Lepo nam prolazi vreme, lepo nam prolazi život. I što je najvažnije, prvi popusti onaj ko je kriv. Poslednji put sam to bila ja, pa sam se pravdala: “Simo, izvini, nisam ja kriva, bio je petak 13, zvezde su se namestile tako. Ali, znaš šta? Dok god se mi tako svađamo, to znači da ima strasti u našoj vezi”. Posle minut-dva pogledao me je i rekao: “Mančić, to ti je dobra teorija”.

Raduje je što postoji mnogo toga u čemu zajedno uživaju, poput putovanja i pozorišta.

“Gde god odemo imamo obezbeđene karte za vrhunske koncerte, opere, balet, ređe dramu. Ali baš uživamo u tome, ja slušam narodnjake, džez, pop, operu, klasiku. Muziku ne delim na žanrove, već na dobru i lošu. Jesam televizijski čovek, ali kod mene u kući radio svira ceo dan. Simeon ima svoj izbor muzike. I mada nije presudno, dobro je kad partneru i vama prijaju iste stvari”.

NA ISTOM ŠALTERU

Oboje vole i dobar zalogaj, kvalitetno vino. I kad je kuvanje u pitanju odlično se slažu – ženi nije mesto za šporetom.

“Da se ne lažemo, nema šanse da se uvučem u kućnu haljinu i izigravam domaćicu. To kod Simice ne pali. Ne znam čemu onaj šporet u njegovoj kuhinji služi, nikad ništa na njemu skuvali nismo. Jednom sam mu spremila ručak u Beogradu, koji je on otkazao 15 minuta pre zakazanog vremena, zbog posla. I više mu nikad ništa nisam pripremala. Mogu da napravim doručak, presečem paradajz, malo feta sira, masline, hladno vino. Za ručak i večeru ionako uvek idemo u neki mali, lep restoran”.

Kao i o svim ostalim bitnim dešavanjima u životu, o skoroj udaji prvo je obavestila kćerke, koje su joj čestitale od srca ali i duhovito skrenule pažnju da je to “stara priča”.

“Uglas su mi rekle da ne pričam previše o venčanju, jer kad god sam to uradila, nešto se izjalovilo. I, stvarno, kad se setim, Simeon me je prvi verio dok je još moja mama bila živa, a kćerke baš male. Tada mi je nije odgovaralo da napuštam Beograd. U međuvremenu smo bar pet puta dogovarali venčanje, ali uvek se nešto isprečilo, pa sam gotovo digla ruke. Ali, ko čeka, dočeka. Iako mi već živimo bračnim životom. Šalim se i kažem da je posle 17 godina, koliko smo zajedno, krajnje vreme da nam na istom šalteru udaraju pečate na pasoše”.

Premda ne želi da otkriva previše detalja da nešto ne izbaksuzira, priznaje da ima osećaj da ovaj put nema vrdanja.

“Bili smo sami kad me je ponovo zaprosio. Nekako mi je bio čudan. Jesmo mi, kao po običaju, bili na romantičnoj večeri, jer volimo da izađemo na lepa mesta, slušamo finu muziku, ali nekoliko puta značajno je ponovio da se spremim za Veneciju”.

U BEOGRADU DO DALJEG

I posle toliko godina romantika joj mnogo znači. Uživa kad je njen dragi gleda i kaže joj da mu je lepa.

“Taj pogled preko šampanj čaše, uz treperavu svetlost sveća, komplimenti, to je nešto što osvežava vezu i održava je. Ne bih htela da zvučim previše sladunjavo ali to, zaista, jeste romantika. Meni to mnogo znači, a posebno mi prija definitivna izjava ljubavi: “Budi samo moja, udaj se za mene”.

Kad se venča, više vremena će provoditi u Grčkoj, ali dok Natalija ne završi fakultet, a sada je na trećoj godini, ne bi napuštala Beograd.

“Zapravo, moj dom će uvek biti u Beogradu. A pošto i Simeon i ja planiramo da smanjimo obim posla, da malo izađemo iz histerije naših karijera, verovatno ćemo opet da putujemo, ali ne ovako često kao sada. Nemam nameru ni da menjam profesiju, moja emisija “Suzanin izbor” je veoma gledana, a sa dolaskom proleća nastavljam akciju “Vrati život tatinoj vikendici”. Želim svima da pokažem kako treba da se vratimo na ta napuštena porodična imanja. Potrebno je malo truda i para da se sve to dovede u red i da ožive stara sećanja, jer su se nekad tamo okupljale porodice, bili su to mali praznici za sve. Valjda su mi, što sam starija, sve dragocenije uspomene iz mladosti, detinjstva, ne dam da propadnu, da se zaborave. Na privatnom planu jedino želim da budemo zdravi, zatrpani smo lošim vestima, odlaze nam dragi prijatelji i ljudi. Osim zdravlja, želja mi je i da uvek imamo razlog više za smeh, dobro raspoloženje i optimizam”, zaključuje Suzana u intervjuu za “Gloriju”.