Suzana Mančić otkriva šta misli o zetu koji je 20 godina stariji od njene ćerke

Iako je njen budući zet, biznismen sa kojim se verila njena ćerka Teodora, tek koju godinu mlađi od nje, voditeljki Suzani Maničić to ne smeta.

Bez obzira na to što je gotovo zetova vršnjakinja, ona otkriva da je njena ćerka izabrala pravog.

Naočiti Amerikanac dopao joj je još pri upoznavanju, a sada joj je već prirastao za srce.

“Sviđa mi se zet. On je veoma simpatičan plavušan. Veoma zgodan, moram da kažem. Sad ga još više cenim. Uvek kada mi nešto rikne u kući, struja ili bilo šta drugo, on dođe i sredi to. Ima zlatne ruke, sve zna da uradi, iako je ugledan biznismen”, pohvalila se Mančićeva i tako otkrila čime ju je zet osvojio.

Ona kaže da su pregovori u vezi sa svadbom u toku, ali da je izvesno da će mladina kuma na venčanju biti Zorana Šulc, spisateljica koja je napisala prvi srpski erotski roman.

“Svadba će biti uskoro, to je sasvim izvesno. Verovatno u Srbiji. Kuma će biti Zorana Šulc. Ona je moja najbolja drugarica, čuvena spisateljica. Ona je i Teodorina drugarica koju mnogo voli i zato ju je odabrala da joj bude kuma”, otkrila nam je žena čiji je zaštitini znak širok osmeh, koji ni sada, dok priča o ćerkinom venčanju, ne skida.

Da će Suzanina mezimica uskoro stati na ludi kamen, potvrdila i ona sama kada je nedavno javnosti predstavila svog izabranika tako što je postavila fotografiju na društvene mreže. Iako još taji njegovo ime, ljubav prema njemu ne krije.

“Moj čovek, uskoro će mi biti suprug”, napisala je pre nekoliko dana Teodora, koja u poslednje vreme najviše boravi u Americi, gde uživa sa verenikom.

Iako buduća tašta nije spremila odevnu kombinaciju za svadbu, otkriva da minić ne dolazi u obzir.

“Više pratim modne revije nego modu. Međutim, nikada ne bih obukla mini suknju. Mislim da mi ne stoji dobro. Prvo, nije za moje godine. Drugo, oduvek sam bila isuviše gabaritna za mini suknju. Više volim da napravim modnu kombinaciju koju sačinjavaju duga suknja i dekolte”, kaže ona.