Suzana Mančić otkrila: U Skadarliji zabavljam Simicine partnere

Voditeljka Suzana Mančić je godinama u vezi sa Simonom Ocomokosom, a koliko ga voli pokazuje činjenica da je zbog njega otišla u Skadarliju kako bi zabavljala njegove poslovne partnere.

“Pokušavam da što manje izlazim uveče u grad, ali kada zbog posla i obaveza moram, to onda radim. Idem u Skadarliju, malo ću popiti. Sima vodi svoje goste iz Grčke na večeru, pa idem malo da ih zabavim. To su poslovni prijatelji, a Simica je ponosan na mene. Poslovni ljudi moraju da pokažu svoje lepše polovine u javnosti, to je normlana stvar u svetu. Ljudi prvi put dolaze u Beograd, pa su želeli da vide tu Skadarliju, zbog toga ih izvodimo tamo”, objašnjava Suzana, koja odlazi i kod svog dragog u Atinu kako bi zajedno išli na poslovne večere.

“Kada je u Atini i kada ima važne večere, uvek moram da se nacrtram tamo kako bismo zajedno ugostili ljude. Dešava se da mi dva dana pre dolaska bitnih zvanica javi da dođem, a ja ne znam ni gde ću, ni šta ću, pa se brzo pakujem i idem u Grčku”, otkriva Mančićeva za i dodaje da je spremna za svadbu ćerke Teodore.

“Ćerka mi se venčava na proleće, čeka lepo vreme. Nije još trudna, ima vremena, ona je mlada, može da sačeka još nekoliko godina, ne mora odmah sada po svaku cenu”, objašnjava Mančićeva.

Suzana Mančić je prošetala na pisti noseći krzno jedne modne marke u Srbiji, a otkriva da li i privatno voli bunde.

“Obožavam da nosim krzno i skupe bunde. Najskuplja koju imam je ona od moje mame, to je specijalni astragan, koji je nosila mnogo dugo. Mi nemamo taj standard, na primer, dok sam živela u Moskvi tri godine, ulazila sam u radnje gde stoji obezbeđenje sa “kalašnjikovima”, a unutra su bile bunde od 120.000 dolara, pa naviše. Što je čudo jedno, a kada pogledam sa druge strane, kada bih imala toliko para, pre bih dala nekome kome je to potrebno ili bih uložila u nešto nego da trošim na garderobu”, kaže Suzana i otkriva kada je kupila prvu bundu.

“Prvu bundu sam uzela u Španiji. To mi je jedna stjuardesa prošvercovala, to je bio poklon sa leta. Jeste da je švercovana, ali ipak mi je to donela stjuardesa”, iskrena je Suzana Mančić.