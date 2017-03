Suzana Mančić: Ćerka mi pokvarila planove za venčanje sa Simicom!

Suzana Mančić, najpoznatija loto devojka i voditeljka, nije znala da se njena naslednica Teodora Kunić tajno udala u Las Vegasu, čime joj je pokvarila planove za venčanje sa Simeonom Ocomokosom.

Suzana je trebalo da se 31. marta u Veneciji zavetuje na večnu ljubav, a ćerka ju je preduhtrila, što voditeljki baš i nije bilo pravo.

Teodora Kunić se udala tajno za 20 godina starijeg biznismena Franca, a Suzana niti je prisustvovala ceremoniji niti je bila obaveštena.

Dvadeset godina stariji izabranik lepe Teodore iznenadio ju je nedavno prosidbom u Beču. Njih dvoje su bili zajedno sa prijateljima na ručku kada je šarmantni biznismen izvadio kutijicu sa prstenom.

“Nisam prisustvovala, ali sam imala naznaku da će se to desiti. Dosta sam emotivno reagovala, ona je moj prvenac, moj ponos. Ipak je to tužno za majku kada joj dete odlazi od kuće. Sve dok je zet dobar njoj, biće dobar i meni. On je američki državljanin, bavi se biznisom, a trenutno biraju mesto u Evropi na kojem bi mogli da se skuće”, izjavila je tada Mančićeva za Alo!

“Eto, ja se još nisam udala, a udala se moja Teodora u Las Vegasu. Niko nije znao“, bilo je prvo što je Suzana rekla.

“Eto, sada sam zvanično tašta. Kako je izgledalo venčanje i kako uopšte izgleda venčanje u Las Vegasu, ne bih znala da vam kažem, imate kod Teodore na Fejsbuku, pa pogledajte. To je sve što i ja mogu da znam”, pomalo šturo je poručila Suzana, koja je prokomentarisala svoje venčanje.

“Teodora mi je pokvarila planove za venčanje, pa ćemo Simon i ja naše odložiti za nekoliko meseci. Imala sam već veliku svadbu, tako da će ova biti intimna, ali će morati da sačeka. Izvinite, kod frizerke sam, pere mi kosu“, skratila je Suzana razgovor i prekinula vezu.

Suzana je sama inicirala veridbu sa Ocomokosom, ali je u javnosti ispričala dve verzije. Prvo da mu je poslala fotografiju na kojoj je u venčanici, a drugu da je okupila porodicu, pa ga zaprosila. U svakom slučaju, to sada nije ni važno jer su joj se planovi izjlovili, a ona za to krivi tek udatu ćerku Teodoru.