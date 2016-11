Supružnici se ne oglašavaju, ali zato njima bliski ljudi otkrivaju: Leka pokušavao da ubedi Ninu da se pomire

Posle vesti da se razvode Branislav i Nina Lečić, svi se pitaju koji su razlozi za kraj njihovog braka, a kako se priča, lepa voditeljka je tražila razvod.

“Nina je saopštila Leki da želi da se razvedu. Već neko vreme njihov brak nije funkcionisao, a velika razlika u godinama je učinila svoje. Nina je želela da se provodi i izlazi sa prijateljicama, često je posećivala javne događaje, što je Leki smetalo. Pogotovo su ga pogađale čaršijske priče da ga ona vara. Tokom braka dovodili su je u vezu sa nekoliko muškaraca, što jer Leku izluđivalo. On se na sve načine trudio da sačuva brak, ali mu to nije uspevalo. Kriza je nastupila još letos, kada je Nina sa sinom otišla u Grčku na more, dok je on boravio u Budvi sa koleginicama”, tvrdi izvor srpskog Telegrafa blizak bračnom paru Lečić i dodaje da je Branislav na sve načine pokušavao da suprugu odgovori od razvoda, ali ona je ostala dosledna svojoj odluci, i kraj njihovog šestogodišnjeg braka je bio neminovan.

Da podsetimo, Branislav i Nina Lečić su objavili saopštenje u kojem su detaljno objasnili zbog čega su odlučili da se razvedu. To, naravno nije sprečilo pojavu brojnih spekulacija o njihovom odnosu, i tračevi će se sigurno nastaviti budući da su njih dvoje najavili da više u javnosti neće pričati o razvodu…