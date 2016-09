Drama u porodici Alberta Nađa: Sin ga se javno odrekao, a oglasila se i njegova sadašnja supruga

Bivši fudbaler Albert Nađ prošle večeri je odgovarao na otužbe svoje bivše supruge Jelene Nađ, koja je u jednoj emisiji izjavila da ju je on psihički i fizički zlostavljao i zanemarivao decu.

Najstariji sin Alberta Nađa, Nemanja Nađ (20), odrekao se oca.

Naslednik nekadašnjeg fudbalskog asa danas je sa majkom Jelenom došao u policijsku stanicu, gde je ona saslušana zbog javnih optužbi da ju je Albert tukao dok su bili u braku, da je pokušao da je siluje pred decom, kao i da je pokušao da je ubije.

“Stidim se svog oca i javno ga se odričem. Želim da ga zakopam da niko više ne čuje za Alberta Nađa. Tukao je moju majku pred mojim očima i očima mog brata Nikole i male sestre Jane. Kobne noći je iz nje pokušavao da izvuče svoju verziju istine, koju je on želeo da čuje, i tražio da prizna da li ga je prevarila s njegovim saigračem iz Partizana. Da li u prevaru spada nekoliko razmenjenih poruka ili razgovor”, rekao je Nemanja za Kurir.

Još uvek ga proganja situacija kada je njegov otac pokušao da siluje njegovu majku.

“Moj otac je psihijatriski slučaj. Imao sam 14 godina kad je pokušao da je siluje preda mnom. Skinuo joj je odeću i kašikom za cipele krenuo da je siluje, a zatim ju je tom istom kašikom tukao. I jastukom je pokušao da je guši. Pokušao sam da je odbranim, a on me je uhvatio za vrat i pribio uz orman. Ne znam šta mu se desilo, pa me je pustio, a nju je nastavio da bije. Preklinjao sam ga da ubije mene jer je ona potrebna Nikoli i Jani, ja ionako ne vidim. Nije prestajao već ju je udarao u glavu. Majka je tražila da zove Hitnu pomoć, na šta je on rekao: ‘Bolje zovi mrtvačnicu'”, kroz suze priča Nađ.

Albertovog naslednika posebno je dotaklo što je njegovu majku predstavio kao nevernu ženu.

“On je našao da priča o neverstvu, a varao ju je gde je stigao. Te 2006. godine čuo sam jedan razgovor, kada je išao na operaciju prepona u Nemačku. On je skoro pa žigolo, samo nije babe… Da ne kažem šta. Umesto što prosipa lažne priče, bolje da mi je platio operaciju u Španiji”, zaključuje Nemanja Nađ.

Svoj komentar o celom slučaju dala je i Mirna Nađ, trenutna Albertova supruga.

“Srećna sam i ponosna majka zahvaljujući Albertu, koji je zaista divan muž i otac. A budući da je moj posao zahtevan i naporan, on je u svakom trenutku moja podrška. On je uz mene i ja sam uz njega. Ali svu ljubav i pažnju ostavljamo u naša četiri zida. Naša devojčica nam je sve na svetu”, rekla je Mirna za “Blic”.