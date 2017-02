Strugar opet mora na sud

Glumac Petar Strugar, koji je krajem marta 2014. godine pretukao taksistu, ponovo mora na sud.

Strugru, naime, prete kazne zbog saobraćajnih prekršaja koje je počinio u Beogradu i Valjevu, saznaje “Alo.

“Protiv Strugara su u Valjevu pokrenuta dva postupka zbog saobraćajnih prekrašaja, a njihov sud nam je uputio zamolnicu da ga saslušamo u Beogradu. To smo i uradili u jednom slučaju i predmet vratili sudu u Valjevu, dok ga u drugom postupku tek treba saslušati”, kaže izvor iz Prekršajnog suda u Beogradu.

Osim toga, mladi glumac je dužan da plati i dve kazne za dva saobraćajna prekršaja koje je počinio u prestonici.

“On ima dva prekršajna naloga na po 5.000 dinara koji su kod nas u izvršnom postupku i mora da plati kaznu 10.000 dinara”, navodi sagovornik ovog lista.

Strugar je već imao bliski susret sa organima gonjenja zbog optužbi da je pretukao taksistu Jovana Stanojevića (43), ali se tada nagodio s Prvim osnovnim tužilaštvom da potpiše sporazum o priznanju krivice. Strugaru je naređeno da u humanitarne svrhe uplati 70.000 dinara u sedam rata, budući da taksista nije hteo da prihvati taj iznos kao odštetu.

On je bio optužen da se u beogradskom naselju Zvezdara, u ulici Luke Vukalovića, kod broja 3, posvađao sa taksistom, koga je zatim izudarao. Glumac je najpre tvrdio da je taksista njega napao prvi jer je nakratko zaustavio saobraćaj kako bi se njegova žena parkirala, dok je Stanojević izjavio da je Strugar njega pretukao samo zato što mu je svirnuo da se skloni s puta. Taksista je tada ispričao da je glumac prelazio ulicu, ali da se iznervirao jer je stao nasred saobraćajnice, iako mu je svirnuo kako bi prošao.

“Bio sam besan jer sam žurio na vožnju, pa sam mu se obratio sa: Majmunčino jedna, pomeri se s puta. On me je samo pogledao, spustio kese koje je imao u ruci i počeo da šutira taksi. Zatim me je izvukao iz automobila i počeo da me bije. Ko zna šta bi sa mnom bilo da to sve nisu videli policajci, koji su tu obezbeđivali jednog sudiju. Oni su ga gotovo skinuli sa mene. Tukao me je i rukama i nogama po celom telu, a najviše po glavi. Nisam uspeo da mu se otrgnem”, ispričao je Stanojević, koji je odveden u Urgentni centar.

Pretučeni taksista nije bio zadovoljan tim iznosom, pa najavio i da će tražiti odštetu.

“Sam bog me je pogledao, pa nisam ostao invalid. Sudski veštak neka proceni. Ili da ga drugačije sud kazni. Inače, nije me zvao ni da kaže izvini”, izjavio je Stanojević nakon presude.