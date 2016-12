Spreman za bazen: Nikola Rađen oglasio se nakon operacije

Nikola Rađen u ponedeljak je hitno primljen u bolnicu gde mu je operisano slepo crevo.

Operacija je prošla u najbolje redu, a slavni vaterpolista se sada uspešno oporavlja i raduje povratku u bazen.

“Osećam se odlično, oporavak teče po planu, sutra idem da skinem konce i očekujem povratak u bazen u ponedeljak”, rekao je Rađen za Blic.

Čim je shvatio da bolovi ne prestaju, vaterpolista se obratio lekarima koji su mu domah predložili operaciju.

“Osetio sam bolove u donjem delu stomaka i kada sam video da ni posle par dana ne prestaju otišao sam i zatražio pomoć lekara. Posle pregleda su mi savetovali da odem da se operišem i ja sam odmah taj dan otišao u operacionu salu i izveli su zahvat“, kaže vaterpolista.

Nikola kaže da nije osetio strah, i da je na svu sreću zahvat takav da neće dugo odsustvovati sa treninga.

“Imam samo tri mala ožiljka na stomaku, nisu mi sekli mišićno tkivo i to je meni bilo najbitnije za oporavak. Nisam se uplašio ali sama vest da je u pitanju slepo crevo nije prijatna. Međutim, doktori su me uverili da je način na koji će izvrišti zahvat za mene dobar i rekli su mi da nemam zbog čega da strahujem jer je to manje-više rutinska operacija”, objasnio je on.

Supruga Ana Kokić sve vreme je bila uz njega u ovim trenucima.

“Naravno da je bila uz mene. Imao sam njenu pomoć i podršku sve vreme”, rekao je Nikola, prenosi story.rs.