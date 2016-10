Sofija Milošević: Uživam u vezi sa fudbalerom

A photo posted by Sofija_Milosevic (@sofijamilo) on Aug 25, 2016 at 2:22am PDT

Manekenka Sofija Milošević (25), koja pistama šeta u modelima Valentina, Kelvina Klajna, Done Karan, Marka Džejkobsa (…) i krasi naslovnice svetskih magazina, a predviđaju joj da će u budućnosti biti i jedan od Viktorijinih anđela, uživa u romansi sa fudbalerom Ademom Ljajićem (25), odskora prvotimcem italijanskog Torina.

Na govorkanja o njihovnom nedavnom raskidu i pomirenju ne obazire se mnogo, uverena kako je njihova ljubav snažnija od čaršijskih priča.

Uspešan i lep par, koji je u vezi od decembra prošle godine, pred početak fudbalske i modne jeseni uživao je na odmoru u Španiji.

“Odlučila sam da se još jednom vratim u Barselonu, koja mi je jedan od omiljenih gradova”, otkriva Sofija u razgovoru za GLORIJU i nastavlja: “Na put sam išla sa dečkom i veoma smo uživali. Svaki grad ima neku posebnu energiju, a mene je Barselona svojom posebno opčinila. Moguće je da je to zbog toga što me podseća na moj Beograd, gde su ljudi izuzetno srdačni, ljubazni i topli”.

Manekenka se raduje svakom dolasku u rodni grad jer zbog posla dosta vremena provodi van zemlje, pre svega u Americi, ali i u Italiji, gde Adem već sedam godina igra u vodećim klubovima.

“Što se tiče moje baze, rekla bih da sam najviše između Milana i Njujorka, iako radim i u drugim svetskim centrima poput Londona, Barselone i Pariza. Poslovno mi najviše odgovaraju Milano i Njujork, a trenutno sam u Torinu”, kaže uz smeh Sofija.

Od kada je kao četrnaestogodišnja devojčica kročila u svet mode nakon što ju je na ulici slučajno primetila Jelena Ivanović, vlasnica modne agencije “Model Scouting Office”, njena karijera ide samo uzlaznom putanjom.

“Ove jeseni, osim što radim za brendove s kojima sarađujem već duži niz godina, ponosna sam što sam započela saradnju sa Guessom i Dieselom“.

Paralelno s manekenskom karijerom studira psihologiju, što joj pomaže u komunikaciji s ljudima.

“Psihologiju mogu da primenim u svakodnevnom životu jer sam stalno u kontaktu s ljudima. Zahvaljujući njoj određene stvari shvatam na pravi način. Ali moram da priznam da je i profesija kojom se bavim dosta doprinela mom sazrevanju i boljem razumevanju međuljudskih odnosa”.

TINEJDŽERSKE BUBICE

Sada živi manekenski san, a kada se seti kako je nekada bila nezadovoljna svojim izgledom, slatko se nasmeje.

“Mislim da sam u tinejdžerskim godinama, kao i većina dece u tom uzrastu, sama sebi bila najveći neprijatelj. To je period kada se stalno preispitujemo, menjamo i nekako previše pažnje posvećujemo tuđim komentarima. Bilo je dana kada sam želela da nisam najviša i najmršavija devojčica u razredu, jer sam mislila da previše odudaram od ostalih, i to ne na dobar način. Posao kojim se bavim, međutim, promoviše jedinstvenost i različitost, što mi je dosta promenilo svest o sebi i ojačalo samopouzdanje. Danas shvatam koliko sam srećna, jer su me baš te neke osobine koje sam ja videla kao mane dovele do ovog što sam danas”.

U svojoj karijeri najviše ceni to što je išla polako, ali sigurno, i što je danas stalno angažovana.

“Postati ono što mi u modi zovemo full time model, što znači izgraditi mrežu agencija i brendova sa kojima jedna manekenka sarađuje svuda u svetu i biti u svakom trenutku na pravi način promovisan u svim svetskim modnim centrima, to je veliki uspeh. Ponosna sam na svoju celokupnu karijeru zato što je imala pravi razvojni put”, zaključuje Sofija.