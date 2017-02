Nina ostavila tenisera jer je smara, njegova majka pita: Ko je ta, čula sam za nju u moru starleta i pevačica!

Nina Radulović ostavila je šest godina mlađeg tenisera Filipa Krajinovića i raskinula tromesečnu vezu sa sportistom zbog svađa koje su nastale zbog njegove ljubomore.

Bivša žena Branislava Lečića požalila se prijateljima da je počelo da joj smeta Filipovo ponašanje.

“Filip je zbog tenisa često bio odsutan i nije mnogo vremena provodio sa Ninom. Pošto je bio veoma zaljubljen u nju, počeo je da je proverava, stalno ju je zivkao telefonom, što je nju počelo da guši”, otkriva izvor Kurira i dodaje:

“Nina to nije htela da trpi. On joj se izvinjavao, ali je ona stavila tačku na njihovu vezu. Shvatila je da Filip nije pravi izbor za nju i da joj ipak treba stariji muškarac. Odlučili su da ne prekinu kontakt i da jedno na drugo uvek mogu da računaju. Čuju se s vremena na vreme, a nije isključen ni susret kada se on vrati u Beograd”.



Nina se nije oglašavala povodom ovih navoda, a Filip je rekao da ne voli da govor o svom privatnom životu.

Međutim, Krajinovićeva majka Vera priča o njegovom privatnom životu, pa je delikatan način prokomentarisala vezu Filipa i Nine.

“Verujte mi da ja ne znam ni ko je ta Nina Lečić. U moru starleta, pevačica, igračica i glumica, čula sam i za nju, ali zaista ne znam ko je ta i čime se bavi. Sa sinom ne razgovaram o njegovom ljubavnom životu. Znate kako, danas je jedna, sutra druga. On je mlad i nije za ženidbu, tako da me baš briga sa kojom se zabavlja. Nas dvoje pričamo o njegovom zdravlju i treninzima, a o njegovoj intimi ne”, ispričala je Vera Krajinović.