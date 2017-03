Zna kako da ih uvede u život poznatih roditelja: Sloboda Mićalović objavila fotografiju ćerki

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u javnim nastupima ističu da poikušavaju da sakriju svoj privatni život što je moguće više.

Iz tog razloga nisu objavljivali fotografije ćerki Vere i Mile, bliznakinja koje su rođene 2010. godine.

Međutim, glumica je na Instagramu objavila fotografiju i prvi put ih pokazala pratiocima na društvenoj mreži.

Podsetimo, nedavno je Sloboda objasnila proces njihovog sazrevanja i spoznaje da su deca poznatih roditelja.

“Njih dve već sada opterećuje to što smo mi poznati i to se ljudi slikaju s nama. Ne mogu da ih sačuvam od toga, potrebno je da ih polako uvodim u naš život. One se sada obraduje kad vide sebe u novinama, na paparaco fotografijama, iako im bluruju lice”.