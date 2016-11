Slavlje može da počne: Novak spremio repertoar za Viktorovu svadbu!

Srpski teniser Viktor Troicki preksutra će izgovoriti sudbonosno “da“ svojoj trudnoj verenici Aleksandri Đorđević.

Pripreme za venčanje koje će se održati u nedelju, 27. novembra, već su pri kraju, a jedan od najvažnijih gostiju i Viktorov drug Novak Đoković trebalo bi da stigne u Beograd dan pred slavlje. Đoković, koji je poznat kao veliki veseljak, raduje se velikom danu svog prijatelja, pa je već spremio i spisak pesama koje će naručivati od muzike.

Novak je nekoliko puta isticao da se odlično provodi uz narodnjake, posebno uz hitove Tome Zdravkovića, i da mu je omiljena pesma “Kafana je moja sudbina“, pa je to prva pesma za Viktorovu svadbu. Na podugačkoj listi, kako navodi alo.rs, nalaze se još i pesme “Ej, Branka, Branka“ Tome Zdravkovića, “Ne daj me, majko“ Mire Škorić, “Polomiću čaše od kristala“ Miroslava Ilića, “O svemu mi pričaj ti“ Milana Topalovića Topalka…

Dok drug Nole pakuje kofere za dolazak, mlada i mladoženja užurbano se spremaju da dočekaju goste. Iako Troicki godinama izbegava da za medije govori o privatnom životu i trudi se da intimu drži u strogoj tajnosti, ispričao je kako teku završne pripreme za svadbu i kako se Aleksandra i on osećaju pred veliki dan koji ih očekuje.

“Sjajno se osećamo i Aleksandra i ja. Super teku pripreme za svadbu. Sve je onako kako treba da bude, oboje smo zadovoljni zbog toga. Datum venčanja se baš približio, pa se i pripreme zahuktavaju u skladu s tim“, poručio je teniser za Alo i skromno priznao da je pomalo zbunjen zbog medijske pažnje koju je izazvalo njegovo venčanje. Iako je godinama u svetskom teniskom vrhu, ipak ga, kako kaže, iznenađuje pažnja koju izaziva.

Aleksandra i Viktor doputovali su u ponedeljak u Beograd pravo sa Devičanskih ostrva. Nakon povratka, Viktor nam je otkrio i kako se oseća nakon što je saznao da je Aleksandra trudna i da će u maju postati tata.

“Presrećan sam. Aleksandra se super oseća, što je najvažnije. Ma sve je super”, uz osmeh je ispričao Troicki i dodao da još ne znaju da li buduća mama nosi dečaka ili devojčicu.

“Nismo još saznali. Važno nam je da je sve kako treba. Još je rano, nismo ni razmišljali da li želimo devojčicu ili dečaka. Tačnije, nismo još odlučili ni da li uopšte želimo da saznamo pol pre rođenja deteta”, otkrio je Troicki.

Inače, lepa manekenka je Troickog osvojila naprečac, kao tornado je promenila njegov život i učinila ga srećnim muškarcem.

“Aleksandra je prva žena s kojom sam poželeo sve. U njoj sam našao sve što očekujem od žene, u njoj vidim suprugu i majku moje, zapravo naše dece. Takav osećaj nisam imao do sada. Reč je o divnoj osobi koja me bezrezervno podržava. Svidela se čitavom mom okruženju, a češće se čuje s mojom mamom nego sa mnom. Ona me je motivisala da uradim stvari za koje sam mislio da nikada neću“, rekao je Viktor u intervjuu za magazin Gloria.