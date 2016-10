“Slagalica” je ostala bez svog velikog supervizora: Preminula Milka Canić (video)

Posle duge i teške bolesti, preminula je Milka Canić, dugogodišnji supervizor kviza Slagalice.

Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni.

Milka Canić radila je kao profesorka u Prištinskoj gimnaziji, zatim u Vojnoj gimnaziji u Beogradu, a od tada i kao lektor.

Rođena je 18. jula 1944. godine, po zanimanju je diplomirani filolog.

Svi je pamte po čuvenom “Dobro veče“, a jednom prilikom je izjavila:

“Gledaoci misle da je moja uloga samo da kažem ono čuveno “Dobro veče”, ali iza toga stoji vrlo odgovoran i naporan svakodnevni rad, koji podrazumeva stalno prelistavanje i iščitavanje enciklopedija, rečnika, knjiga…”

Podsetimo, Milka Canić je u decembru 2012. izostala sa jednog snimanja “Slagalice”, nakon čega je nastao haos na društvenim mrežama jer su se mnogi raspitivali gde je čuvena supervizorka. Ona je tada ispričala da je operisala kičmu kao i da zadatke za kviz priprema od kuće.

“Operisala sam kičmu i odlično se osećam, ali period oporavka još uvek traje. Kod kuće sam i potpuno sam pokretna, ali kada snimamo, mi uradimo nekoliko emisija i prinuđena sam da sedim po pet sati u studiju, a trenutno to ne mogu zbog oporavka. Od kuće pripremam zadatke, a kada gledam emisiju, gledaocima poželim dobro veče”, rekla je tada Canićeva.

Često sretanje sa jezičkim nepravilnostima i greškama u govoru ne uspevaju da joj ubiju volju da doprinese očuvanju čistote srpskog jezika. Saglasno sa izrekom “Jednom profesor – uvek profesor“, bivša profesorka srpskog jezika i književnosti često ukazuje ljudima na greške koje naprave u razgovoru. Takvo ponašanje ne nailazi uvek na pozitivnu reakciju.

“Moj muž i ja smo se vozili autobusom 23 i jedna žena koja je sedela iza nas rekla je ženi pored nje: „Moja je Jelena višlja od tvoje Milice“, a ja sam se okrenula i rekla: “Viša, kaže se viša, a ne višlja“. Za mog muža je bilo šokantno da ja negde na javnom mestu ispravljam ljude. Pocrveneo je i izašao na sledećoj stanici. Ja kažem: “Kuda ćeš?“, a on će:

“Kuda ću, idem napolje! Neću da me brukaš po autobusu“. Tačno je da ja to radim svesno, ali ponekad je to jače od mene”, ispričala je ovu anagdotu svojevremno Milka.

E evo i ko je zapravo bila i kako je živela Milka Canić: