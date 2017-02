Simonova ispovest: Svi znaju da sam Milicu držao kao kap vode na dlanu, ako me zbog nje zatvore – i to je život!

Gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, Šime Šiklić Simon se ispovedio pred kamerama tvrdeći da nikakvog nasilja između njega i Milice Dabović nije bilo.

One je detaljno objasnio šta se dogodilo između njih dvoje i rekao šta namerava da uradi.

“Da smo mi bili u zvaničnoj vezi, to bi bilo nasilje u porodici, ali devojka je otišla u policiju i prijavila me da sam je tukao godinu i po dana. Na slikama se vidi jedna štrafta i ako je to premlaćivanje, onda ne znam stvarno. Sve je moglo bez ružnih reči, ne znam što je iznosila to, valjda zato što je povređena. Te stvari koje su iznete u javnosti nemaju veze sa ovim za šta ona mene tereti”, rekao je Šime, a onda je nastavio da objašnjava kako je njegova okolina sagledala incident:

“Većina mojih drugara su dobro upoznati sa našim odnosom. Znaju da sam je držao kao kap vode na dlanu i bukvalno su šokirani njenim izjavama. Znaju na šta sam sve bio spreman za nju. Iznosila je jedno godinu i po dana i sad iznosi nešto drugo”.

On je takođe obrazložio koji su mu sledeći koraci u odnosu na tužbu.

“Oduzet mi je pasoš, ne mogu da idem kući. Čekam da uzmem pasoš i da bukvalno nestanem odavde. Ako se reši dobro, uzimam pasoš i idem u Francusku. Ako se desi loše, ako me ne daj Bože pritvore, šta ću, i to je život. Izdržaću i to. Kada sam otišao sa advokatom nisu imali osnove da me pritvore, iako je bilo insistiranja na tome sa drugih strana. Zna se šta je premlaćivanje a ne odgurivanje. Nisam želeo da bežim jer znam da nisam ništa skrivio”.

Posle svega, Simon je i gledaocima i Milicu uputio zanimljivu poruku:

“Ne kajem se ni zbog čega. Sve je učinjeno uz moj zdrav razum i nemam zbog čega da se kajem. Sve što sam uradio, uradio sam jer sam želeo. Naša veza je trebala da se kruniše brakom, i o detetu smo pričali, sve. Te sporne slike su sve prekinule. Ali idemo dalje. Ako mogu neke slike da naštete ljubavi koja je toliko uzdizana u nebesa, onda to nije ni trebalo da se desi. Želim joj svu sreću u životu… To je to”.