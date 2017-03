Simon najavljuje novi rat: Milica će biti izbačena iz stana!

Šime Šiklić Simon, bivši dečko Milice Dabović, poslednjih pet dana redovan je gost Prvog osnovnog javnog tužilaštva jer ga je Dabovićeva, osim za fizički napad, prijavila da je nedozvoljeno posedovao određenu količinu oružja, da joj je ukrao novac, ali i auto koji je u vlasništvu njenog oca.

“Danima pred inspektorima pričam o svemu za šta me je Milica optužila u novinama. Ta saslušanja traju dugo, svaki dan me zovu i pričam po nekoliko sati. Morao sam da ispričam svoju stranu priče. Najviše je bilo pitanja da li sam je premlatio, kako je ona govorila. Pokazao sam svoje ogrebotine i modrice koje sam dobio od nje. Bitno mi je da naše pravosuđe donese pravičnu odluku i da se ustanovi ko je zapravo prvi nasrnuo na koga. Naravno i onaj deo ko je premlaćen, a ko nije. Prijavila me je i za krađu”, kaže Simon za alo.rs i dodaje da je i on nju prijavio.

“Prijavio sam je za stan, jer je promenila bravu i jer me je izbacila. Prijavio sam policiji sve to, tako da ću sa nadležnim ljudima ući u stan koji je moj, a u kojem ona trenutno živi. Stan se vodi na nju, ali sam ga je platio. Biće izbačena iz stana.”

Simon smatra da mu policija veruje.

“Da, apsolutno. Sve priče koje ona priča u policiju su bez pokrića, čak i ona da sam ubio 200 ljudi. To priča povređena žena! Ne znam kako se odnose prema njoj, ali prema meni su fer i korektni.”

“Priča kako sam je tukao godinu dana, a svake nedelje je bila u nekoj emisiji. Kako baš nijedna kamera nije uspela da snimi makar jednu masnicu ili ogrebotinu ako sam je zaista toliko ubijao od batina, kako ona kaže”, nastavlja Simon i objašnjava da je nije udario, već odgurnuo.

“Kajem se zbog toga što se desilo, ali se ne kajem zbog svega što sam uradio za nju tokom naše veze. Kajem se i što sam je odgurnuo i napravio joj ogrebotinu na vratu jer sam jednostavno mogao da odem i da uopšte ne ulazim u bilo kakvu polemiku s njom. Ali to je bio trenutak, sekund u kojem čovek ne može da razmišlja racionalno jer je ga neko sa druge strane napada.”

Bivši par nije u kontaktu.

“Nije me zvala, niti pokušavala da me dobije, ali ne bih joj se ni javio. Nikad više”, siguran je Simon, koji će na suđenju imati svedoke.

“Na sud ću kao svedoke pozvati brojne prijatelje, koji su upućeni u sve ono šta sam dao Milici tokom naše veze, pa će se konačno dokazati ko je u pravu. Svi oni su odlično upućeni u našu situaciju i naš odnos. Želim da se što pre završi sve ovo, da uzmem pasoš i vratim se u Francusku.”

Samo četiri dana pre kobnog vikenda on se pojavio na njenom rođendanu, gde su se ljubili. Kasnije se ispostavilo da tada nisu bili zajedno.

“To je bila maska, nije trebalo da se pojavim tamo, ali me je ona ubedila i ja sam došao da je ispoštujem. Pripremio sam joj tada poklon, sve što je poželela da dobije i platio sam parti koji je organizovala. Da se razumemo, njen rođandan sam platio ja, a ne ona. Ali ti pokloni nisu važni, oni dođu i prođu. Bitnije su reči koje su izgovorene i njene turbo laži.”