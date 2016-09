Saša Joksimović: Danas bih jako želeo da odvedem sina na “večiti derbi” da uživa u utakmici, ali…

Glumac Saša Joksimović, inače rođeni brat Željka Joksimovića, nedavno je oduševio ženski pol kada je na Instagramu postavio fotku iz teretane. Definisani mišići i sportski duh, odmah su zapali za oko, a koliko on zaista uživa u svim sportskim dešavanjima, naročito fudbalu, govori i njegov poslednji status na Fejsbuku.

Naime, Saša je revoltiran stanjem u kojem danas naša omladina odrasta, i što nije bezbedno otići ni na utakmicu bez straha da se nešto strašno ne dogodi.

Glumac je želeo da sa svojim sinom isprati današnji 152. večiti derbi Partizan – Crvena Zvezda na stadionu, kao što je on to nekada kao klinac radio, ali iz mnogo razloga, on, ipak, to nije učinio.

Evo šta je sve napisao na svom profilu na ovoj društvenoj mreži:

“10. maja 1989 godine sam prvi put bio na stadionu JNA. Igrala se utakmica finala kupa između Partizana i Veleza (6:1). Pun stadion navijača, uglavnom Partizana, ali je bilo i pristalica Mostarskog Veleza. Svi su navijali. Bila je sjajna atmosfera. Nije bilo policijskog kordona oko gostujućih navijaca. Rame uz rame su bili i jedni i drugi…

Danas bih jako želeo da odvedem sina na derbi i da uživa u utakmici, ali… može da se desi da popijemo štanglu u glavu. Opet razmišljam da kupim kartu za lozu, ali će onda da kažu da sam snob. Ako nosiš Partizanov dres dobićes batine, ako nosiš Zvezdin dres dobićes batine, ako navijaš za Partizan dobices batine, ako navijaš za Zvezdu dobićes batine….

Ako si gej dobićes batine, ako veruješ u Boga onda si majmun, ako si lep dobićes batine, ako si uspešan svi će te mrzeti, a mozda i dobiješ batine, ako si srećan daj da te unesrećimo, ako imas svoje mišljenje možeš da dobiješ batine, ako Stanija slika golo dupe onda je ku*va, ako neka amerikanka slika golo dupe ona je bomba, ako nosiš telefon u školu dobićeš batine, ako nosiš džeparac u školu dobićes batine, ako voliš partizane dobićes batine, ako volis četnike dobiceš batine….. je l’ mora tako narode???”