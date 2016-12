Sanja Marinković o teškoj godini: U 2017. samo želim da smo svi na broju

Sanja Marinković novu godinu dočekaće na plaži sa svojom porodicom, a tom putovanju se veoma raduje. Ona je otkrila i šta bi najviše volela da zaboravi iz 2016. godine.

Voditeljka je otkrila da su čak dva člana porodice njenog supruga, producenta Aleksandra Uhrina doživela infarkt na početku 2016. godine što je nju veoma potreslo, te bi proteklu godinu najradije zaboravila, piše pink.rs.

“Mislim da ja nisam jedina i da je 2016. godina svima bila pomalo kritična. Meni je bila najstresnija godina do sada. Imala sam mnogo odgovornosti i na privatnom i na profesionalnom planu. To je dobro na poslovnom planu jer te tera da praviš bolje emisije, a sa tim dolaze i bolji rejtinzi. To mi ne pada teško jer volim svoj posao, a da ga ne volim ne bih ga sa tolikom strašću ni radila. Na privatnom planu su mi se tokom protekle godine desile mnoge stresne situacije. Brat mog supruga je doživeo infarkt i bio je u komi dva meseca, jedva je preživeo. Mi smo tako dočekali prethodnu novu godinu i ostali smo u Srbiji zbog te situacije. Veoma brzo je i njegova mama doživela infarkt. Sve to se dešavalo u prvim danima i mesecima 2016. i sve to ostavi traga na celu godinu. U tom smislu bih volela da smo svi na broju i da smo svi zdravi i da se takve situacije više ne ponavljaju u 2017. godini.”

Sanja je poželela da i narednoj godini bude okružena iskrenim prijateljima koji će biti pored nje i u najtežim situacijama da je ohrabre i podrže.

“Što sam zrelija i imam više iskustva i godina više mi se sužava krug ljudi koji dolaze kod mene na na kafu i sa kojima delim trenutke iz porodičnog života. Volela bih da tih nekoliko bliskih ljudi koje imam oko sebe budu tu i u 2017. i da onda kada sam nesigurna u sebe i kada sam previše samokritična i kada ne znam ni privatno ni profesionalno u kom pravcu da krenem, da mi daju vetar leđa i ohrabre da idem napred. Volela bih da i u narednoj godini imam iskrene prijatelje, a sreća i zdravlje se podrazumevaju”, rekla je Sanja.