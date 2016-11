Ruška Jakić samouvereno: Udala bih se za Vučića ili Putina!

Televizijska voditeljka Ruška Jakić iza sebe ima tri braka, ali ne odustaje od toga da i četvrti put uplovi u bračne vode, i to ni manje ni više nego sa nekim političarem. Ruška svojim izjavma oduvek diže medijsku prašinu, a sada otkriva da su njeni idealni muškarci veliki moćnici, i to premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Rusije Vladimir Putina.

“Čovek mog života mora da bude moćan, ne može da bude niko drugi. Moćan muškarac po meni nije onaj o kome pričaju ove naše mlade zvezde i zvezdice, on mora da ima drugačiju inteligenciju”, započinje razgovor Ruška.

Na pitanje za kog političara sa javne scene bi se udala, kao iz topa odgovara:

“To bi bio Putin, čovek broj jedan. Što se tiče naše domaće javne scene, morala bih malo da razmislim. Ali posle Putina ih nema mnogo. Ta osoba mora da bude moćna, inteligentna, veliki majstor. Moram da razmislim ko bi to bio posle Putina, a sve više mislim da je to Aleksandar Vučić. Beskrajno inteligentan, obrazovan, voli Srbiju, a Srbija je zemlja koju i ja volim, jer drugu nemam. Zamišljam ga ispred šahovske table, a ispred njega su brojni protivnici i on samo udara šah-mat“, kaže Jakićeva za Alo.

Kako objašnjava, kod Vučića joj se dopada to što je dobar čovek, ali sa druge strane, kada bi trebalo da stane pred oltar sa Putinom, ne bi mnogo razmišljala.

“Vučić mi se dopada kao čovek koji voli zemlju isto koliko i ja. Sa druge strane, Putin ne bi morao mnogo da se trudi oko mene, odmah bih mu dala ruku da me povede sa sobom“, kaže Ruška.

Svoje godine je uvek krila i nikada nije želela da otkrije koliko zapravo ima, a otkriva šta je tajna njenog uspeha.

“Tajna mog izgleda je u mentalnom sklopu. Svi me pitaju: “Da li držiš dijetu?” Ništa ne radim, sve je isključivo u mom mentalnom sklopu. Ono što je zanimljivo jeste da i kada idem do kontejnera, ja se sredim, jer čovek mog života možda upravo bude tu. Zaista tako mislim, kada ja bacam đubre, i čovek mog života može da baca đubre”, završava priču voditeljka.