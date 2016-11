Redovno posećuje tazbinu: Ivan Ivanović se ženi? (foto)

Anja Petrović (29) nova je devojka Ivana Ivanovića (41).

Kako kaže izvor Blica, njena porodica potencijalnog zeta viđa često i obožava ga, a iako je među njima 12 godina razlike, odlično se slažu.

“Anja je zrela samostalna devojka i Ivan se prilično namučio da je osvoji”, kaže izvor blizak roditeljima mlade lepotice iz Topole i dodaje da Ivanovića i Anju skoro svakog vikenda viđaju u svom gradu.

“Takoreći, ne prođe vikend da ih ne vidimo u Topoli. Komšije i prolaznici ga onda saleću i traže autograme, svima je simpatičan. Anji je sve to veoma slatko, ona se samo smeška”, priča izvor.

Kako Blic saznaje, Anjina cela familija oduševljena je Ivanovićem. Najpre su bili malo ljuti na Anju jer je ona neko vreme krila da se zabavlja sa voditeljem.

“Njeni gledaju emisiju i Ivan im je simpatičan kao voditelj, ali je ipak 12 godina stariji od nje. Jedino zato su malo brinuli. Ipak, kada su ga upoznali sve se promenilo. Tada su shvatili da je on ozbiljan i pažljiv čovek, da je neozbiljnost samo “poslovni deo” njegovog karaktera. Ipak, dopao im se i njegov humor i to što je on veseo i pozitivan lik. Prema Anji je veoma fin i pažljiv. A i njegova ćerkica Staša i odnos koji ima sa bivšom suprugom Zoricom dokaz su da je on pravi muškarac, pravi tata”, priča izvor .

INTERVJU Ivan Ivanović: Unapred žalim svoju novu devojku jer znam šta je čeka kad se sazna za nju

Ivan Ivanović je želeo da od očiju javnosti sakrije svoju vezu i svoju devojku. Jedino što je objavio je Anjina fotografija koju je napravio za njen 29. rođendan. Tada je voditelj na Instagramu pored fotografije napisao:

“Ona slavi rođiš”.

Ivan je Anju dugo osvajao. Kada je shvatila da je ozbiljan, stavila mu je do znanja da je ne zanima što je popularan, a sada su u srećnoj i jakoj vezi.

Anja Petrović nije aktivna na društvenim mrežama, nema Instagram profil, Fejsbuk slabo koristi.

Završila je FON i master na FON-u, bavila se ljudskim resursima, trenutno radi u kompaniji NIS. Završila je nižu muzičku školu i svira klavir.

Njena mama je zubarka. Anja voli izlaske, voli da putuje, jedinica je i živi u iznajmljenom stanu u Beogradu.

Spekulisalo se da je bila u vezi sa košarkaškim agentom Momirom Gajićem, bivšim dečkom Rade Manojlović.

Ambiciozna je, voli garderobu i veliki je kupoholičar. Tokom studija je imala samo jednu ozbiljnu vezu, a njeno srce nije lako osvojiti.

“Anja nije zaljubljive prirode, potrebno je da se muškarac potrudi oko nje. Čim je roditelje upoznala sa Ivanom, to znači da je on veoma važan u njenom životu”, završava izvor.