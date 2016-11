PUTOVANJA Verica Rakočević priča o utiscima sa odmora u Njujorku i Meksiku (foto)

Posle napornog poslovnog perioda koji je kulminirao humanitarnom revijom “No Limit”, kada su prikupljena sredstva za opremanje odeljenja neurologije Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, naša poznata dizajnerka Verica Rakočević odlučila je da sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem ode na odmor.

Skladni supružnici odlučili su da otputuju u Njujork kako bi posetili Milenu, kćerku naše čuvene kreatorke koja već nekoliko godina živi tamo. To je ujedno bila odlična prilika da osete čari grada koji nikada ne spava tokom jeseni, kada je ta metropola i najlepša.

“Dugo sam imala otpor prema Njujorku jer sam mislila da je suviše stresan, te su moje simpatije uvek bile usmerene na Los Anđeles. Međutim, kada je pre četiri godine moja kćerka Milena odlučila da definitivno napusti Srbiju i da se preseli tamo, otišla sam da je posetim. Već tada me je taj grad očarao svojom eruptivnom energijom i shvatila sam da sam grešila u proceni. Sada tamo odlazim najmanje dva puta godišnje, a nekada i češće, kada se zaželim Milene. Nas dve u Njujorku svakodnevno šetamo i po deset sati i uživamo u tome. Imamo mesta koja su nam omiljena za naše male rituale i uvek mi je prelepo”, počinje priču Verica za nagazin Hello! uz tvrdnju da njen suprug ne uživa u istim stvarima.

“Veljka obično nerviraju moje i Milenine šetnje, on se manje kreće od nas. Za razliku od mene, on je mnogo želeo da vidi Njujork, a onda je shvatio da je taj grad previše bučan za njega. Takođe, on ne voli da pešači i uglavnom grad obilazi metroom u čiju je magiju zaljubljen, a ima i poslovne ambicije vezane za taj grad”.

Naša dizajnerka s najdužim stažem tvrdi da daljina ne utiče na njen odnos sa kćerkom, te da sve vreme provedeno u Americi koristi isključivo za druženje sa kćerkom.

“Moji odlasci u Njujork uvek imaju samo jedan cilj, a to je da budem sa svojom kćerkom. Toliko je se zaželim da nikakvo drugo društvo ne može da zameni vreme sa njom. Imam divne prijatelje u Americi, sa kojima volim da provedem nekoliko sati, ali uvek su to i njeni drugari”, iskrena je Rakočevićeva. “Kao majka veoma sam ponosna na našu pripadnost i ljubav koju imamo jedna prema drugoj. Ponosna sam i na njen karakter i na to u kakvu je osobu izrasla. Što se tiče njenog rada i poslovnih uspeha, o tome ne mogu ništa da govorim jer poštujem njenu želju da neće publicitet”.



Dok je boravila u Njujorku, Verica je sa suprugom napravila i sedmodnevni izlet u Meksiko, gde su imali priliku da se kupaju i sunčaju, ali i da uživaju u odličnim lokalnim specijalitetima.

“Pre mnogo godina bila sam u mestu Puerto Valarti i mnogo mi se dopala tamošnja egzotika, hrana, priroda, kao i mir i opuštenost koji vladaju. Zato smo odlučila da ponovo posetim Meksiko, ali ovog puta otišli smo u malo mesto Tulum, u blizini Kankuna, koje je na drugoj strani Meksika u odnosu na Puerto Valarti. Najviše sam bila oduševljena netaknutom prirodom koja je očaravajuća, a volim i Meksikance jer su veoma ljubazni i gostoljubivi. Pošto mi prija da budem u toplijim krajevima tokom tih sedam dana uglavnom sam bila na predivnim peščanim plažama po kojima sam se dugo šetala. Veljko ne voli da pešači, pa je njegovo mesto uglavnom bilo na ležaljci na plaži”.



Posle kratkog predaha u Meksiku, Verica se vratila u Njujork, gde je sa kćerkom sumirala utiske iz Tuluma.

“Posle posete Meksiku, provela sam još nekoliko dana sa Milenom u Njujorku, a ubrzo je došlo vreme da se vratimo u Beograd. Ovo putovanje mi je mnogo prijalo i, iskreno rečeno, došlo je kao neki spas. Prethodno sam imala veoma napornu sezonu, a uz to renovira se i ulica u kojoj se nalazi moja radnja, pa je pretvorena u gradilište. Znam da će to biti najlepša ulica u prestonici kada radovi budu gotovi, ali treba preživeti do tada. Zadovoljna sam onim što sam uradila ove godine i verujem da će i sledeća biti podjednako uspešna, kao i da ću i na narednoj reviji imati priliku da usrećim neku decu kao što je to bilo ovog puta”.