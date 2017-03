Puče ljubav zbog Vuka Kostića! Teodosić ostavio Jelisavetu preko SMS-a!

Miloš Teodosić raskinuo je s Jelisavetom Orašanin posle samo dva meseca.

Košarkaš je nedavno prekinuo svaki kontakt sa glumicom, i to zbog njenog bivšeg dečka Vuka Kostića.

Kako Kurir saznaje, igrač moskovskog CSKA sa Orašaninovom je raskinuo putem SMS-a.

“Vuk je u jednoj emisiji javno priznao da se čuje s Jelisavetom i to je Miloša iznerviralo. Preko poruka ju je napao što mu to nije rekla, već je za njihove tajne razgovore saznao iz medija. Ona mu se pravdala da je za nju veza sa Kostićem završena priča, ali to joj nije upalilo kod Teodosića. On smatra da nije u redu da njegova devojka bude u kontaktu s bivšim i zato je odlučio da je najbolje da raskinu”, kaže dobro obavešten izvor.

Ali to nije sve. Košarkaškom asu je zasmetalo i to što su mediji veoma brzo saznali za njihovu vezu.

“Pomislio je da je to Jelisavetino maslo i tada su počele nesuglasice u njihovoj vezi. Međutim, ne bi me iznenadilo i da se pomire. Iako se nisu čuli ni videli već desetak dana, poznavajući Miloša, možda se odljuti i pruži joj još jednu šansu”, završava izvor.

“Stvarno ne volim da govorim o svom privatnom životu. Ima toliko tuđih privatnih priča interesantnijih od ove. Uvek možemo da razgovvaramo o mom radu i predstavama”, rekla je Jelisaveta za Kurir.