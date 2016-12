PRVI VELIKI INTERVJU POSLE USPEHA U RIJU Ivana Španović: I šampionke plaču

Dok sa svojim timom kuje planove kako će usrećiti naciju i sledeće godine, najbolja atletičarka Srbije i Balkana ističe da joj najveću podršku pružaju verenik Vladimir Kumrić i porodica i prvi put otkriva zašto su joj oči bile pune suza na Olimpijskim igrama u Riju

Godinu koja polako ističe obeležila je dobrim delom i Ivana Španović (26). Brojne sportske uspehe, od kojih ćemo spomenuti najznačajnije, osvajanje bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru i zlatne na Evropskom prvenstvu, naša rekorderka u skoku udalj upotpunila je i titulom najbolje atletičarke Balkana.

U prvom velikom intervjuu nakon Rija naša najbolja sportistkinja otkriva zašto je plakala na Olimpijskim igrama.

“To je bio izliv emocija u datom trenutku, suočavanje sa tim da je takmičenje završeno a da mi je jednostavno nedostajao još jedan pokušaj, šansa da ostvarim rezultat za koji sam bila spremna. Nikad ne dajem lažna obećanja, vrlo sam realna. Znam koliko vredim i bila sam svesna da sam u tom momentu mogla bolje. Drago mi je da sam obradovala naciju olimpijskim odličjem, a na sjajnijoj boji medalje smo već počeli da radimo”.

Postoji li još nešto što u životu radite tako strastveno, u čemu želite da budete najbolji i nikako drugačije?

“Sve što u životu radim, radim sa velikom strašću, ili ne radim uopšte. Kao profesionalni sportista nemam puno vremena za hobije, ali u fotografiji baš uživam i često uzmem foto-aparat u ruke pa se zaigram. Volim i da čitam i da slušam muziku”.



Nedavno ste imali priliku da vozite formulu 1 na stazi Red Bull Ring nedaleko od Špilberga. Kao neko ko voli brzinu možete li nam opisati to iskustvo?

“Iza mene je najnapornija sezona u svakom smislu, možda je zato moj trener imao razumevanja kad je odmor u pitanju, pa smo iskoristili jedan slobodan dan za vožnju formule. Volim brzinu i to je za mene bilo čudesno, neverovatno. Domaćin i mentor na stazi bio nam je bivši vozač formule 1 Austrijanac Patrik Frizaher, koji nas je nakon vožnje prepustio kolegi pilotu Zigfridu Blekiju Švarcu, pa smo se vozili i helikopterom. Bio je to dan koji ću pamtiti celog života”.

Poznato je da nakon svakog velikog takmičenja iskoristite priliku i negde otputujete. Ovog puta nije bilo tako, no da li maštate o nekoj destinaciji koju želite da obiđete?

“Sport mi je toliko toga lepog pružio, između ostalog i to da sam zahvaljujući njemu obišla skoro ceo svet. Trudim se da uvek saznam što je više moguće o kulturi i običajima sredine u koju putujem. Zbog zgusnutog rasporeda, nažalost, dešava se da osim aerodroma, hotela i stadiona ništa drugo ne vidim. Uvek poželim da se vratim u te gradove, ali to ću uraditi nekom drugom prilikom, najverovatnije kad okončam profesionalnu karijeru. Kad se sezona završi, volim da odem na mesta koja su odmor za dušu i za telo”.

Najčešće putujete s verenikom Vladimirom Kumrićem. Postoji li još nešto u čemu je on vaš idealan partner, možda trening, pošto je on fitnes instruktor?

“Dosta vremena provodimo zajedno u fitnes centru, ali ne treniramo zajedno”.



Šta uradite kad stvari na treningu ne idu kako treba?

“Normalno je da naiđe period kada se ne odvija sve kako biste želeli. Veoma sam tvrdoglava i dešava se da trening ne napuštam dok ne ostvarim sve što sam planirala da uradim. Naravno, taj luksuz ne postoji na takmičenjima, ali zato odmah kad se ona završe zajedno sa trenerom vraćam film unazad i analiziram svaki detalj. Trudim se da učim iz sopstvenih grešaka”.

Koristite li meditaciju za opuštanje?

“Lepotu sporta ne čini samo rad na fizičkoj snazi već i naša snaga uma mora biti na najvišem nivou kako bismo bili u poziciji da ostvarimo najviše domete. Ne bavim se meditacijom, samo pokušavam da pronađem unutrašnji mir, učim kako da zadržim koncentraciju u ključnim momentima, kako da ostanem fokusirana, da snagom pozitivnih misli pobedim pre svega sopstvene nedostatke, a onda i protivnice na borilištu”.



Postoje li još neke istočnjačke veštine koje upražnjavate?

“Ne”.

Kako definišete uspeh, a kako neuspeh?

“Uspeh je pobediti sebe, raditi na sebi, ostvarivati svoje snove, boriti se, biti hrabar i verovati u sebe. Neuspeh je tu samo da bi se uspeh više cenio”.

Na koji način proslavljate pobede, a kako se nosite sa porazima?

“I jedno i drugo proživljavam vrlo skromno u krugu porodice i najbližih prijatelja. Ne likujem previše kad sve ide kako treba, a trudim se da iz svakog neuspeha izvučem neku pouku”.



Kako reagujete kad čujete ili pročitate nešto o sebi što vam se ne dopada?

“Veoma se nerviram, ne volim kada bilo ko pokušava da profitira na mom imenu, ali sam s vremenom naučila da sa manje strasti reagujem na razne provokacije. Ja sam sportiskinja i smatram da ako se nešto piše o meni, to treba da bude isključivo u vezi sa mojim sportskim rezultatima, jer upravo to je ono što me izdvaja od drugih devojaka moje generacije. U svemu ostalom ja sam jedna sasvim obična devojka”.

Koga prvo pozovete kad poželite momentalno da se oraspoložite?

“Porodica i moj tim su uvek uz mene, pa i u takvim situacijama”.

Vaš brat je profesionalni kuvar. Zamolite li ga nekad da vam otkrije neku kulinarsku tajnu ili da vam da savet u vezi sa kuvanjem?

“Volim da probam Nemanjine specijalitete, da ga pohvalim, ali i iskritikujem kad mi se nešto ne dopadne. Moj režim ishrane je uvek podređen trenažnom, takmičarskom periodu, i u tom smislu sebi ne smem da dozvolim velika opuštanja. Ali to su sve mala, trenutna odricanja. Kuhinja i trpezarijski sto u našem domu zauzimaju centralno mesto. Zbog putovanja i napornih treninga ne izlazim često i najviše volim kad prijatelji i porodica dođu kod Vlade i mene. Tad spremimo omiljena jela i uživamo u druženju. Izdvajam biftek kao nešto što jedem svuda, na bilo kojoj strani sveta da se nalazim. Čini mi se da trener i ja polako postajemo eksperti u tome da prepoznamo način njegove pripreme u restoranima širom planete”.

Šta nam vaš tim, pre svega vi i trener Goran Obradović, pripremate za sledeću godinu?

“Započinjemo novi olimpijski ciklus tako da su svi kratkoročni ciljevi podređeni samo jednom: još boljem rezultatu na Olimpijskim igrama u Tokiju za četiri godine. Na to gledam kao na krunu svoje karijere. Želja mi je da osvojim i svetsku titulu, ali mi je najvažnije da na tom putu uživam radeći ono što najviše volim, da zadržim kontinuitet ostvarivanja velikih rezultata i nadmašim samu sebe kada su u pitanju daljine”.

Da li se radujete nekom skorijem takmičenju?

“Izuzetno sam srećna zbog toga što smo domaćini Evropskog prvenstva u dvorani u martu 2017. godine. Pred domaćom publikom ću braniti titulu prvakinje Evrope iz Praga i želja mi je da svi budemo na visini zadatka – i mi atletičari, ali i publika, za koju verujem da će uživati u tri dana atletskog spektakla. Ona nema često priliku da gleda velika atletska takmičenja uživo i zato je to sve jedinstveno i za nas takmičare, ali i za sve ljude iz organizacije, sudije. Imamo šansu da nakon šezdeset godina pokažemo sve kvalitete našeg naroda, naše čuveno gostoprimstvo, kao i sposobnost da pružimo najbolje od sebe onda kad je to najpotrebnije”, konstatuje Ivana na kraju razgovora za GLORIJU.