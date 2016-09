Prvi put nakon Mandine smrti supruga Anja otkriva kako uči da živi bez njega (video)

Anastasija Anja Mandić, supruga legendarnog glumca Milorada Mandića Mande, koji je iznenada preminuo u junu ove godine, prvi put će pred kamerama posle smrti svog supruga u emisiji ”Magazin In” autorke Sanje Marinković govoriti o svom životu bez njega.

“Ja sebe ne pitam teška i velika pitanja. Ja živim od danas do sutra i kažem sebi da lepo dišem, hodam, imam svoj posao, verujem sebi da ja to mogu, imam Andriju, imam prijatelje i sve će biti dobro. Moram da nastavim da živim svoj život”, rekla je Mandina udovica u Magazinu In.

Anja ovih dana igra u predstavi ”Priča se po gradu”, a sa njom glume i Dubravka Mijatović, Olga Odanović i Sena Đorović.

Prošlo je 40 dana od smrti glumca, supruga Anja neutešna: Od Mande mi je ostala ljubav…

Manda je preminuo iznenada u 56. godini, 15. juna, na bini usred premijere dečije predstave “Petar Pan” u pozorištu “Vuk Karadžić”, a iza sebe je ostavio suprugu Anju, četvoro dece, kao i niz uloga.

Sve ono što ju je sačekalo posle gubitka supruga, u kojim situacijama je sada jača i sposobnija nego što je slutila da može biti, gledaćete ekskluzivno u “Magazinu In” ove subotu od 17h.