PRIČE Zlata Numanagić: Kako sam otvorila kafanu u Albaniji

Da nikad nije kasno za ostvarenje snova, nedavno je dokazala glumica Zlata Numanagić (65): jednu od mladalačkih želja – da ima svoju kafanu – realizovala je kad je otišla u penziju.

Za razliku od kolega glumaca koji su se u jednom delu života posvetili ugostiteljstvu, poput Mime Kardžića, Nikole Koje ili Andrije Miloševića, to nije učinila u Srbiji nego stotinama kilometara daleko od rodnog Beograda. Naime, s prijateljicom Oliverom Borisavljević otvorila je restoran srpske i mediteranske kuhinje “Sarandina” u – Albaniji.

“Svima smo priredile iznenađenje, i to ne jedno, nego nekoliko njih. Već to što dve žene bez ikakvog prethodnog iskustva otvaraju restoran je čudo, a još kad su čuli da ćemo biti prve Srpkinje koje su to uradile u Albaniji, svi su rekli da smo izuzetno hrabre”, otkriva Zlata u razgovoru za GLORIJU.

Sve je počelo tokom “obične” turističke posete gradiću Sarandi prošlog septembra.

“Moja draga prijateljica Olivera, njen sin Nemanja i ja otišli smo na letovanje u Albaniju. Kako je to bilo osmišljeno i kao studijsko putovanje, posetili smo i Tiranu, Skadar, Drač, fantastično arheološko nalazište Butrint. Saranda nam je bila baza. Meni je, gledano sa vode, ličila na Monte Karlo, u kojem sam bila tako da mogu da ih poredim”, opisuje glumica mesto na obali Jonskog mora koje joj je proteklih meseci bilo drugi dom.



“Uživali smo u neverovatnim bojama mora, od tirkizne, sive do teget i crne, čarobnim zalascima sunca. Dopali su nam se lokali gde se jede sveža riba, oduševili su nas predusretljivi i gostoljubivi meštani. Kad je po povratku u Beograd Olivera predložila da baš u Sarandi ostvarimo mladalačke snove, jer ne znam čoveka koji nije poželeo da ima svoju kafanu, trebalo mi je tri sekunde da joj kažem – da”.

PUNJENE PAPRIKE POMIRENJA

U oktobru se Olivera vratila u Sarandu da pronađe prostor, u novembru su je ona i Zlata zajedno posetile kako bi potpisale ugovor i iznajmile stan.

“Sve smo sredile i došle kući, ali sve vreme do kasnog proleća i ponovnog odlaska u Sarandu mislile smo samo na to kako da sredimo naš restoran. Mesecima smo radile na jelovniku, Olivera mnogo više od mene, pošto je ona autorka kuvara Šta da jede vaša krvna grupa, koji je doživeo nekoliko izdanja. To njeno iskustvo bilo nam je dragoceno jer osim uobičajenih gostiju ima i mnogo onih sa drugačijim potrebama kao i razmaženim nepcima”.



Kad su završile sa menijem, shvatile su da su ga koncipirale baš onako kako su mislile da nikad neće.

“Obično ne naručujem pljeskavicu tamo gde se jedu lignje, ali nismo pogrešile što smo napravile miks i ponudile i specijalitete srpske i balkanske i mediteranske kuhinje. Kod nas možete da poručite sve: od punjenih paprika, restovanog krompira i roštilja do sevića, koji je neka vrsta evropskog sušija, dakle živa riba sa avokadom i lajmom i nekim čudima koje Olivera fantastično sprema. Služimo uvek sveže hobotnice i ostrige. Uz bogatu ponudu, cene su umerene, tako da nas je sve to zajedno kotiralo na visoko osmo mesto liste koju formira “TripAdvisor”, gde mnogi mladi kad planiraju putovanje gledaju restoranske ponude. Tu poziciju smo osvojile na osnovu komentara naših gostiju”, priča glumica.



U restoranu, koji je s radom počeo 27. maja, osim njih dve radi lokalno osoblje. Komuniciraju na engleskom i “kuhinjskom albanskom”, kako Zlata duhovito kaže. Glavna kuvarica je Afrodita.

“Ona je divna, specijalista je za ribu, ali mesu je dušu vadila dok je nisam naučila da pljeksavice ne pritiska već ih ostavi na miru kad se peku. Olivera joj je nedelju dana objašnjavala kako se prave srpski specijaliteti, kao što su sataraš ili bećar paprikaš”.

JUTJUB ZVEZDA

Svečanom otvaranju “Sarandine” prisustvovalo je mnogo njihovih prijatelja, koji su doveli i svoje prijatelje, tako su za jedno veče upoznale važne ličnosti Saradine.

“U Beogradu smo posetile albanskog konzula i on nam je dao veliku podršku. U međuvremenu smo razgovarale i sa našim ambasadorom u Tirani, koji je takođe podržao našu ideju. I to je bilo to, ni od koga nismo tražile da nam nešto da preko veze ili progleda kroz prste. Utoliko smo i ponosnije što smo uspele”.

Meštani, koje glumica opisuje kao divne, srdačne i prostodušne ljude, dugo nisu znali ko su dve Srpkinje koje su se “usudile” da prve i jedine otvore restoran u njihovom “malom mestu”. A kad im je Zlata rekla da je glumica, bukvalno su pali u nesvest.

“Najčešće su me viđali u radnoj uniformi, bez šminke, kako brišem terasu i stolove, idem u nabavku. Kad su na Jutjubu videli snimke iz Otpisanih i Srećnih ljudi, nisu mogli da veruju. Zagledali su me, širili slike preko celog ekrana. A kad je krajem avgusta u nedeljnom izdanju njihovih novina Gazeta shqiptare, koje su pandan našoj Politici, izašao intervju sa mnom, onda su stvarno pali u nesvest. Mislim da onoliku fotografiju naši nisu objavljivali ni kad sam bila na naslovnim stranama”.



Dešavalo joj se da se probudi usred noći zbog šargarepe.

“Trzala sam se iz sna sa mišlju da sam nešto zaboravila da stavim na spisak za nabavku. Na primer, šargarepu. Zato sam ustajala da to zapišem, jer bih do jutra to potpuno smetnula s uma. Iz ove perspektive mislim da sam ja sve u vezi sa restoranom preozbiljno shvatila. Olivera je bila opuštenija i više je uživala. Ali to što sam bila pod stresom ispalo je dobro za moju liniju, doterala sam je do savršenstva, imam kilažu kao u gimnazijskim danima. Šalu na stranu, baš sam dobro smršala. Toliko da se Olivera bila uplašila pa je izokola angažovala doktora da nam proveri zdravlje. Kad sam ga pitala da li mi je dobra krvna slika, rekao je da nije dobra, već da je odlična”.

Zlata se nedavno vratila u Beograd i ovih dana će se posvetiti glumi. Čeka je mnogo obaveza.

“Pre svega u mom voljenom Pužiću, gde igram u nekoliko komada. Tumačim i lik Milunke Savić u Legiji časti Brace Petkovića. A sa Lazarom Dubovcem i Tašanom Đorđević angažovana sam u predstavi Car Lazar i carica Milica, u kojoj je lepo obrađen Kosovski boj, odnosno ceo pretkosovski, kosovski i pokosovski ciklus naših narodnih pesama. I tako do proleća, a onda odoh u moj kutak na Jonskom moru”.